Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 27 giugno 2023: simboli e numeri vincenti

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI OGGI, MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 27 giugno 2023, torna l’ormai consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, che ogni settimana si accompagna alle tre estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto! In palio, come ad ogni estrazione, ci sono fino a 10 mila euro che spetteranno a tutti coloro che riusciranno a mettere le mani su tutti e cinque i simboli, con i loro relativi numeri, estratti in serata.

Appuntamento, dunque, rimandato a questa sera quando finalmente potremo conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto, che ricordiamo essere fatta dopo il viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Nel frattempo che aspettiamo, abbiamo un po’ di tempo utile per recuperare le regole di questo particolare gioco, che come nella maggior parte dei casi sono veramente semplicissime ed adatte anche a chi non ha mai giocato ad un gioco simile. Piazzare una scommessa nel Simbolotto è totalmente gratuito, e per partecipare basterà piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, avendo cura di scegliere la ruota in promozione questo mese, che è quella di Napoli.

I SIMBOLI RITARDARI NEL SIMBOLOTTO

Abbiamo visto che giocare al Simbolotto è veramente facilissimo, ma l’aspetto leggermente negativo della sua totale gratuità è che il giocatore non ha la possibilità di scegliere autonomamente i simboli su cui puntare. Infatti, dopo aver piazzato una scommessa nel Lotto, sulla ruota in promozione, al fondo della schedina verranno stampati 5 simboli casuali, selezionati dal sistema, che costituiranno la giocata valida per l’estrazione.

L’aspetto positivo della gratuità del Simbolotto, invece, è rappresentato dal fatto che vincere un premio non richiede nessun investimento. Il premio massimo ammonta a 10 mila euro, ma per chi indovina solamente 4 simboli sono comunque previsti 50 ottimi euro, che scendono a 5 euro con 3 numeri e ad 1 con 2 simboli. In occasione dell’ultima estrazione del Simbolotto, quella di sabato 24 giugno 2023, sono stati usciti: il Piano (37), la Balestra (22), la Festa (20), i Topi (11), la Scala (27). Queste uscite hanno aggiornato anche i simboli ritardatari che sono: il Naso (16), che manca da 66 giorni; il Disco (32), assente da 61 giorni; la Luna (6), che manca da 59 estrazioni; le Nacchere (36), con 54 assenze e la Mela (2) che manca da 42 giorni.

