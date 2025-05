Eccoci qui, siete pronti a scoprire se il destino vi ha regalato una bella sorpresa? Questo martedì 27 maggio 2025, il Simbolotto è tornato a dare spettacolo nella mitica sala estrazioni Sisal di Roma; come sempre, ha accompagnato le undici ruote del Lotto con la sua personale parata di simboli e, manco a dirlo, tutti gli occhi erano puntati sulla ruota di Milano, la regina indiscussa di questo mese.

Non ci resta che scoprire se la dea bendata, questa sera, abbia deciso di premiare proprio uno tra voi, cari lettori, quindi ecco la tanto attesa estrazione vincente del Simbolotto di oggi: Caffè (42), Maiale (4), Prigione (44), Testa (34), Vaso (7).

Eccoli lì, i simboli del giorno, un po’ come i tarocchi, ma con premi veri; per chi invece è nuovo da queste parti o non ha chiaro in cosa consista esattamente il Simbolotto, ecco un breve ripasso che potrà aiutarvi.

Innanzitutto, ricordate una cosa fondamentale: se avete indovinato tutti e cinque i simboli sorteggiati, avete già vinto almeno 10.000 euro, moltiplicati per l’importo puntato, ma se avete scommesso più di un euro… magari state già pianificando un weekend a Dubai (o un mutuo estinto, a seconda dei gusti) e il bello del Simbolotto? A volte cambia davvero le sorti di chi gioca!

Si tratta di un gioco gratuito che si abbina al Lotto: basta scegliere la ruota promozionale del mese (Milano, in questo caso) e giocare i propri numeri come sempre, il sistema vi assegna automaticamente 5 simboli, estratti casualmente tra 45 possibili – ciascuno associato a un numero e a un significato simbolico – per esempio: il 2, la mela, promette amore e fortuna economica, il 5, la mano, favorisce incontri e relazioni, il 17? La famigerata scala, ogni simbolo potrebbe sorprendervi!

Curiosità non da poco: non serve vincere al Lotto per incassare col Simbolotto perché i due giochi sono indipendenti, quindi anche se i vostri numeri sono finiti nel dimenticatoio, i simboli potrebbero regalarvi un colpo di fortuna inaspettato.

Come si gioca al Simbolotto? Trucchi, simboli e qualche dritta da veri superstiziosi

Giocare al Simbolotto è semplice, ma c’è un minimo da sapere: prima di tutto dovete fare una puntata al Lotto, selezionando la ruota “in promozione” – Milano, in questo mese – e inserire almeno un numero e in automatico, vi verranno assegnati cinque simboli random, più alta è la puntata, maggiore sarà la vincita potenziale ma, ovviamente, attenzione a non lasciarsi prendere troppo la mano perché la fortuna è imprevedibile, il saldo sul conto un po’ meno.

Le estrazioni del Simbolotto si tengono subito dopo quelle del Lotto, intorno alle 20:00, i simboli estratti valgono per tutti, indipendentemente dai numeri che avete giocato e ora, due chicche dal “vocabolario simbolico”: l’elica (numero 33) è sinonimo di viaggi e avventure (ottima scusa per pensare a una fuga tropicale), il buffone (numero 41), invece sembra quasi ammonirvi, non fate i gradassi con i soldi facili, perché la fortuna può voltare le spalle in un attimo, e acora la mano (numero 5) il simbolo che si presta ai molteplici significati.

Un’ultima curiosità: ogni mese cambia la ruota abbinata al Simbolotto, così da tenere alta l’attenzione e non cadere nella noia, a luglio e agosto si passa alla ruota Nazionale, ma per adesso godiamoci Milano, i suoi risotti… e magari un colpo di fortuna che cambia la giornata.