Con la primavera che si fa sempre più sentire e il ponte del 1 maggio che incombe – tra grigliate, gite fuori porta e i profumi delle prime giornate estive – torna anche l’appuntamento fisso con il Simbolotto: anche oggi – martedì 29 aprile 2025 – ci ritroviamo infatti a seguire insieme l’estrazione dei cinque simboli vincenti che potrebbero regalare a uno (o più) fortunati scommettitori una soddisfazione inaspettata, magari giusto in tempo per affrontare con più leggerezza la spesa del barbecue o di un viaggio improvvisato.

Che abbiate deciso di giocare in ricevitoria, tramite app o online, poco importa: le regole restano identiche e la suspense si accende sempre nel momento clou, quando finalmente vengono annunciati i simboli estratti – che oggi sono: Rondine (45), Fagioli (10), Soldato (12), Pizza (24), Quadro (40).

Per partecipare al Simbolotto – come ormai ben sapete – è necessario giocare una schedina del Lotto sulla ruota in promozione – (questo è il turno di Genova) – selezionando l’opzione dedicata; il bello è che non vi sarà richiesto alcun costo aggiuntivo, perché la partecipazione è inclusa nel prezzo del gioco base. Non dovrete scegliere simboli, numeri o combinazioni: l’estrazione del Simbolotto, infatti, è completamente automatica e vi abbina in automatico una cinquina casuale di simboli.

A quel punto, vi basterà incrociare le dita e attendere la combinazione estratta per scoprire se la vostra schedina è vincente: e se beccate tutti e cinque i simboli, potreste portarvi a casa un premio da ben 10mila euro – o più in base alla puntata Lotto fatta – anche se, come sapete, ci sono premi intermedi anche per chi indovina 4, 3 o 2 simboli.

Simbolotto, come funziona: simboli, regolamento e schedine

Il fascino del Simbolotto sta anche nella sua leggerezza: è un gioco che non chiede strategie complicate né scelte ragionate – basta affidarsi alla sorte e lasciarsi stupire dai simboli – tutti ispirati a elementi della vita quotidiana o dell’immaginario popolare, come l’Ancora, il Cuore o il Cervo. E oggi che ci stiamo godendo questo clima di festa diffusa – tra Pasqua ormai archiviata, il 25 aprile appena passato e un 1 maggio che ci invita al relax – una vincita inattesa potrebbe aggiungere la classica ciliegina sulla torta: non è raro, infatti, che i momenti di svago portino con sé anche un pizzico di fortuna.

Il regolamento è semplice: se giochi al Lotto sulla ruota promozionale (che in questo periodo è ancora Genova, ma da maggio toccherà a Milano), puoi attivare gratuitamente il Simbolotto selezionando l’apposita casella sulla schedina; in cambio, riceverai una combinazione di cinque simboli e se gli stessi vengono estratti in serata, sei tra i vincitori!

Il Simbolotto si affianca così al Lotto come una seconda occasione di vincita – senza alcun costo aggiuntivo – a fronte di una puntata minima di un euro (massimo 200 euro con incrementi di 0,50 cent). Non vi resta che controllare la vostra schedina e scoprire se la dea bendata ha deciso di farsi viva in questo martedì festoso.