Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 29 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

È finalmente arrivato il momento di iniziare a fare i bagagli per dire addio a questo mese di luglio con il penultimo concorso del Simbolotto – che sarà, naturalmente, abbinato come sempre al contestuale del Lotto – che proprio questa sera potrebbe farvi vincere uno dei suoi interessanti premi in palio, sempre che siate sufficientemente fortunati da aver ottenuto una schedina contenente anche solo una parte dei simboli vincenti che la Dea Bendata estrarrà tra poco per tutti noi!

Il termite “tra poco” in realtà è un po’ un eufemismo perché molto – per non dire tutto – dipenderà dal momento in cui voi carissimi giocatori leggerete queste righe, con l’estrazione del Simbolotto che prenderà il via alle ore 20 (tanto che per giocare dovrete per forza di cosa arrivare in ricevitoria entro le 19:30) e si chiuderà a pochi minuti di distanza dalle 21, anticipato – come sempre – dalla lunga estrazione del Lotto che vedrà uscire in rapida successione tra loro tutte e 11 le combinazioni relative a ognuna delle sue ruote!

COME SEGUIRE L’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO IN DIRETTA: TUTTI I PREMI IN PALIO QUESTA SERA

In ogni caso, se foste alla ricerca dei simbolini di oggi del Simbolotto sappiate che – indipendentemente dall’orario in cui ci state leggendo – siete già a metà dell’opera perché anche se foste impegnati a ridosso tra le ore 20 e le 21 e non riusciste a seguire la diretta dell’estrazione, non appena saranno resi noti i vincitori di oggi ve li riporteremo proprio tra queste stesse righe: il nostro consiglio è quello di tenere l’articolo aperto per poi aggiornare la pagina attorno alle 21; ma volendo potrete anche salvarlo tra i preferiti e tornare più tardi a controllarlo!

Visto che è importante non lasciare mai nulla di non precisato, poco prima di chiudere questo articolo e salutare tutti voi carissimi e affezionati lettori, ci teniamo a ricordare agli eventuali “novizi” del Simbolotto che con una schedina contenete tutti i simboli estratti, vincerete l’ottima cifra di 10mila euro; mentre riducendo i simboli indovinati, il premio scenderà – ovviamente in modo proporzionale – tra i 50 e l’un euro.