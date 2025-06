Avete già controllato la vostra schedina del Simbolotto? Speriamo di sì e magari qualcuno in questo momento sta già facendo il balletto della fortuna in soggiorno o brindando con uno spritz improvvisato perché anche con una giocata da 1 euro è possibile portarsi a casa un bel gruzzoletto da 10.000 euro se si azzeccano tutti e cinque i simboli estratti, ma attenzione, perché anche solo due simboli giusti vi fanno vincere qualcosa e con tre o quattro si comincia a ragionare.

L’importante è sempre giocare con testa, con il sorriso e senza pressioni perché la fortuna a volte si presenta quando meno ce l’aspettiamo, magari proprio quando avevamo detto “vabbè dai, provo per scherzo” e se stasera non è andata, niente drammi, presto si riparte, e chissà, la prossima volta potrebbe toccare proprio a voi.

Simbolotto: come funziona, quanto si vince e perché vale la pena tentare

Chi è nuovo del Simbolotto o magari lo ha sempre guardato con aria dubbiosa pensando “boh, sarà l’ennesima complicazione” merita di sapere che invece è proprio il contrario, perché si tratta di un piccolo extra che arriva senza che tu debba fare nulla in più, un po’ come quando ordini un caffè e ti offrono pure il biscottino, e tu neanche te l’aspettavi ma te lo gusti lo stesso.

Basta fare una giocata del Lotto sulla ruota del mese – che a maggio è Milano – e automaticamente ti vengono assegnati cinque simboli casuali, pescati tra i 45 ispirati alla Smorfia napoletana, quindi potresti ritrovarti tra le mani il Cuore, il Cerino, la Risata o persino il Topo, tutto scelto dal sistema del Simbolotto, senza che tu debba mettere mano a nulla.

Si aspetta poi l’estrazione delle 20 del Simbolotto e se almeno due dei tuoi simboli coincidono con quelli usciti puoi già sorridere perché hai vinto qualcosa, mentre con tre si comincia a sognare, con quattro il premio si fa gustoso e con cinque si può toccare il massimo possibile, ovvero 10.000 euro se hai puntato un euro solo.

La cosa bella è che tutto questo succede in automatico, non ci sono costi aggiuntivi, non devi ricordarti codici o selezioni strane, e se poi hai la fortuna di vincere sia al Lotto che al Simbolotto nella stessa schedina, ti becchi entrambi i premi senza dover scegliere o rinunciare a nulla, una bella doppietta insomma, che rende la serata molto più interessante del previsto, anche se eri partito con l’idea di giocare per gioco o per scaramanzia, perché diciamocelo, in fondo un po’ ci crediamo tutti quando vediamo uscire il nostro simbolo preferito e pensiamo “stavolta è quella buona”.