SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 30 Aprile 2024

Voliamo a scoprire l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 30 aprile 2024, che come di consueto arriva poco dopo quella del Lotto. L’appuntamento è alle ore 20.00 e i giocatori più fedeli sicuramente ne saranno già a conoscenza. Sguardi attenti sulle proprie schedine per capire se saranno quelle fortunate. L’obiettivo ovviamente è di fare corrispondere i propri simboli e con quelli della combinazione vincente. Se ciò accade, ci si aggiudica 10.000 euro. Nel caso in cui non corrispondano cinque su cinque, ma meno, ci accontenteremmo dei premi di consolazione in palio, che vanno dai 2 ai 50 euro.

Adesso però è il momento di fermarsi e di andare a sapere qual è l’estrazione del Simbolotto odierna con i simboli e i numeri vincenti. Ricordiamo che il controllo deve avvenire manualmente e anche in modo attento per evitare di farsi sfuggire qualche dettaglio. Ecco allora che vi proponiamo i numeri e i simboli vincenti di questo concorso: la Gatta (3), la Mano (5), la Rondine (45), il Quadro (40), la Risata (19).

È il momento dell’ultima estrazione del mese del Simbolotto: appuntamento oggi, martedì 30 aprile 2024, con la speranza di salutarlo nel migliore dei modi. La novità più importante connessa al concorso abbinato al Lotto riguarda proprio la ruota contrassegnata dalla lettera “S”, che permette di prendere parte a entrambi i giochi. Se fino a queste ore è stata quella di Genova, da domani si darà il “benvenuto” a quella di Milano. È importante non dimenticarlo, viceversa salterà la partecipazione. La schedina sarà valida solo per il gioco principale.

Se vuoi scoprire quali sono le istruzioni per partecipare al concorso, sei nel posto giusto. Avviene tutto molto casualmente. È sufficiente infatti giocare una schedina del Lotto nella ruota preposta per il Simbolotto, poi a quest’ultima verranno assegnati e stampati automaticamente cinque simboli e numeri tra i quarantacinque a disposizione: dall’Italia (1) alla Rondine (45). Selezionarli in autonomia non è consentito, è d’obbligo affidarsi al caso. La spesa è pari a quella della giocata del concorso principale, quindi di un minimo di un euro, senza costi extra. Basta questo per riuscire a vincerne 10.000, con un pizzico di fortuna. Non resta dunque che sperare.

Chi ritarda e chi appare di frequente tra i Simbolotti?

Tutti in attesa dell’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 30 aprile 2024. C’è ancora però qualche minuto di pausa prima del via libera al controllo delle schedine. Come possiamo ottimizzare il tempo in questione? Ovviamente andando a vedere cosa è successo nella giornata di ieri. I simboli e i numeri sorteggiati sono stati i Funghi (43), la Luna (6), la Festa (20), il Soldato (12), il Diamante (29). Non è cambiato molto nelle statistiche dopo questa scoperta.

Parliamo come di consueto delle liste dei numeri e simboli che ritardano di più e di quelli che invece si ripresentano più frequentemente. Iniziamo dalla prima. In vetta restano le Forbici (39), che non si fanno vedere da 39 estrazioni. A completare il podio ci sono poi la Pigna (38) con 30 assenze e il Caffè (42) con 27 assenze. Dall’altra parte possiamo osservare come ci siano ancora tre centenari a prendersi la scena come simboli più apparsi nella storia: si tratta del Cerino (18), del Diamante (29) e dell’Elica (33), rispettivamente a quota 103, 101 e 100.

