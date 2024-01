SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 30 Gennaio 2024

SIMBOLOTTO: L’ESITO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

È tutto pronto per l’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, martedì 30 gennaio 2024: in molti non vedono l’ora di scoprire se i simboli e numeri vincenti saranno fortunati. È d’altronde l’ultimo appuntamento di questo mese. Andiamo allora a capire che opportunità di vincita ci sono. L’obiettivo di coloro che partecipano a questo concorso abbinato al Lotto è sicuramente quello di ottenere il massimo riconoscimento da 10.000 euro. Secondo i dati di Lottomatica, a festeggiare è 1 giocatore ogni 1.221.759. Non è sicuramente facile, ma incrociamo le dita. C’è sempre da considerare tra l’altro che coloro che riescono a centrare 4 numeri ottengono 50 euro. Invece, premi di consolazione di 5 euro per coloro che realizzano il 3 e di 1 euro per coloro che riescono a trovarne 2 dei 5.

Ora però possiamo andare a leggere cosa è stato decretato attraverso il sorteggio. Sono arrivati infatti i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi ed è arrivato quindi anche il momento di controllare una eventuale vincita. Per coloro che ancora lo sapessero, le modalità sono molto semplici. È sufficiente comparare con attenzione il contenuto della vostra schedina con quello decretato dall’urna a Roma. Ecco il risultato del sorteggio: la Pigna (38), la Rana (13), la Risata (19), la Sfortuna (17), il Naso (16).

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI MARTEDì 30 GENNAIO 2024: L’ULTIMA DEL MESE

Via ad una nuova settimana e con questa partiamo con la prima estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto, in programma oggi, martedì 30 gennaio 2024. È l’ultima volta che facciamo riferimento alla ruota di Bari, perché dalla prossima, con il cambio di mese, sarà il turno di quella di Cagliari. Ve lo ricorderemo però a tempo debito. Intanto, occupiamoci dei premi che ci sono in palio, che anche se non elevatissimi possono dare una gioia a chi partecipa. Il massimo riconoscimento infatti è di 10.000. L’aspetto che più piace di questo gioco, però, è che la spesa prevista è minima: è sufficiente un solo euro. Per aderire basta emettere una schedina sulla ruota in questione e attendere che appaiano sulla ricevuta i cinque simboli casuali. La speranza è che questi corrispondano a quelli estratti dall’urna.

Nel caso in cui la corrispondenza sia totale, la vincita è massima. Per corrispondenze parziali ci sono invece dei piccoli premi di consolazione. Tra poco scopriremo l’estrazione di oggi del Simbolotto e potremo toglierci ogni dubbio. Intanto, però, diamo un’occhiata alle statistiche del concorso il Simbolotto, che sono piuttosto interessanti. La classifica dei ritardatari ha ancora in testa La Prigione (44) con 43 assenze. Dietro c’è molta instabilità. Il secondo posto è occupato da La Luna (6) con 22 assenze, mentre ora al terzo c’è Il Baule (14) a quota 30. Non è cambiato decisamente nulla invece nella classifica dei frequenti. In testa c’è Il Cerino (18) con 96 apparizioni, inseguito da Il Diamante (29) con 94 apparizioni e dalla coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi a quota 92. Il tutto in attesa di scoprire quello che accadrà oggi.

