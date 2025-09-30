Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di martedì 30 settembre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

Sono stati finalmente estratti gli ultimi cinque simboli vincenti di questo mese del Simbolotto, pronti a rendere (o almeno, lo speriamo!) un pochino più ricco qualcuno tra voi carissimi lettori che proprio in questi minuti ha per le mani una schedina che ne contiene almeno un paio identici a quelli sorteggiati dalla Dea Bendata; tutto fermo restando che anche se il mese di settembre si è chiuso, a ottobre i sorteggi proseguiranno come sempre!

Vista l’ora ormai tarda e la stanchezza che starà già assalendo molti tra voi, vi volgiamo solamente più augurare buona fortuna prima di dirvi che i numeri e i simboli vincenti di oggi del Simbolotto sono: Buffone (41), Quadro (40), Rondine (45), Rana (13), Fagioli (10).

Tra numeri e simboli, nella serata di oggi – martedì 30 settembre 2025 – tutti voi che da tempo cercate un qualche colpo di fortuna potrete partecipare all’ultimissimo concorso del mese (ma, ovviamente, non dell’anno) del Simbolotto, per l’ultima volta associato alla ruota siciliana del Lotto prima di toccare – a partire dal prossimo giovedì – una nuova città dalla quale continuerà a donare centinaia e centinaia di premi ogni settimana!

Visto che l’abbiamo appena nominato, vale giusto la pena precisare che il Simbolotto per ora si assocerà ancora una volta alla ruota di Palermo del Lotto sulla quale – come ben saprete se avete già giocato almeno un’altra volta – dovrete piazzare la vostra scommessa: ovvio è che non si tratterà di simboli, ma dei soliti numeri lottiferi che potrete scegliere liberamente comprendendo qualsiasi cifra fino al novanta.

Seguendo le regole del Lotto, per garantirvi una giocata anche nel Simbolotto potrete tranquillamente optare per qualsiasi combinazione di cifre – dall’uno minimo fino al 10 massimi – e per qualsiasi pronostico (tra il singolo estratto, l’ambo, il terno, la cinquina e così via); mentre vi sarà data libertà assoluta anche dal punto di vista economico con i soliti limiti – ovviamente minimo e massimo – fissati a uno e duecento, incrementabile a botte di 50 centesimi.

REGOLE, PREMI E COSTI: ECCO COSA C’È DA SAPERE PER GIOCARE AL SIMBOLOTTO

Insomma, per dirla semplice, per partecipare al Simbolotto non dovrete far altro che piazzare una normalissima scommessa nel Lotto, purché almeno una delle ruote che sceglierete (e può essere anche l’unica, naturalmente!) sia quella di Palermo: senza alcuna spesa aggiuntiva – dunque anche solo con un euro – avrete tra la mani una doppia schedina che includerà la vostra giocata al Lotto e cinque simboli casuali riferiti al Simbolotto!

Pur non essendo un aspetto obbligatorio, vi ricordiamo anche a seconda della cifra che scegliere di giocare nel Lotto, si incrementerà anche la potenziale vincita del Simbolotto: un aspetto, appunto, non obbligatorio ma non che dovrete considerare perché se con un euro ne vincerete al massimo 10mila, con 5 raggiungerete già di 50mila; fino a un incredibile massimo di 2 milioni!