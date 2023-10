Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 31 ottobre 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: L’ESTRAZIONE DI MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2023, GRANDI VINCITE IN ARRIVO?

Nella giornata di oggi, martedì 31 ottobre 2023, torna il consueto appuntamento settimanale con l’estrazione del Simbolotto, il gioco tradizionalmente associato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che potrebbe rendere questa notte delle streghe veramente fortunata a ricca! Si tratta, però, solamente del primo appuntamento per questa settimana, con altre estrazioni previste nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato!

Il Simbolotto, lo ricordiamo, mette in palio fino ad un massimo di 10mila euro, in attesa del giocatori che riusciranno ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti che verranno estratti in serata! Inoltre, per tutti i giocatori meno fortunati che indovineranno solo una parte della cinquina fortunata sono previsti altri premi, che vanno da un massimo di 50 euro con 4 simboli, fino a 1 euro come premio di consolazione indovinandone solamente due. Piazzare la propria scommessa nel Simbolotto è, peraltro, completamente gratuito, dato che basterà semplicemente piazzare una qualsiasi scommessa nel Lotto, scegliendo però la ruota mensile in promozione, che ad ottobre è quella di Roma.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO, SCOPRIAMO QUALI SONO

Così come il Simbolotto è totalmente gratuito, esclusa la quota puntata nel Lotto, però, i giocatori dovranno anche fare i conti con un piccolo limite. Infatti, non si potranno scegliere autonomamente i simboli sui cui puntare, ma sarà il sistema ad assegnare casualmente una cinquina valida per partecipare all’estrazione dopo aver ricevuto la giocata nel Lotto promozionale, stampandola poi sul fondo della schedina del gioco principale.

L’esito dell’estrazione del Simbolotto non verrà annunciato prima di questa sera, in attesa che si aprano ufficialmente i sorteggi dei giochi a cui è legato, ed in particolare dopo l’estrazione del Lotto. Nel frattempo, però, per ingannare l’attesa possiamo recuperare la statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo mancano tra i vincenti sorteggiati. Partendo dal ricordare che sabato sono usciti la Rondine (45), il Buffone (41), il Naso (16), l’Uccello (35) e la Scala (27), scopriremmo che si sono riconfermati i Topi (11) come maggiori ritardatari del Simbolotto, con 67 assenze. Li seguono, poi, i Fagioli (10) a quota 61 assenze; la Gatta (3) che non si è vista per 40 giorni; l’Anguria (31) con 39 assenze e il Cacio (30) che è mancato per 33 estrazioni.

