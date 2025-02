Siamo nuovamente tornati qui – anche se nel frattempo ci siamo lasciati alle spalle gennaio, alla volta di un febbraio che speriamo potersi rivelare decisamente interessante dal punto di vista dei premi vinti – per parlarvi del Simbolotto che proprio oggi, martedì 4 febbraio 2025, si appresta ad aprire una nuova caccia ai suoi simboli vincenti che potrebbe farvi portare a casa un premio decisamente interessante: visto che la primissima cosa da tenere a mente quando si parla di concorsi sono gli orari, prima di passare oltre ed attendere assieme a voi l’estrazione vi ricordiamo che per scoprire i simboli odierni del Simbolotto dovrete ancora aspettare fino alle ore 20 in punto e alla fine degli undici sorteggi del Lotto.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 1 Febbraio 2025

COME GIOCARE AL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE DI QUESTO SEMPLICISSIMI CONCORSO

Tutto questo tempo – però – potrete sempre sfruttarlo per piazzare le vostre scommesse (fermo restando che in questo caso dovrete premurarvi che non siano ancora passate le 19:30 che sanciscono l’ultimo momento in cui si potrà giocare) e se non sapeste cosa fare sappiate che vi serviranno pochissime cose: la schedina – che potete trovare sia online sui siti accreditati, che in ogni ricevitoria e punto scommessa di qualsiasi agenzia -, un semplice e misero euro e tra i 2 e i 10 numeri; oltre all’informazione che gli occhi andranno puntati sulla ruota del Lotto di Cagliari.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 1 Febbraio 2025

Proprio su quella – infatti – dovrete indicare i numeri che abbiamo citato prima e se non riusciste a capire cosa c’entri tutto questo con i simboli, fateci precisare che i due giochi sono collegati tra loro: giocando sulla ruota cagliaritana il sistema (o l’addetto dello sportello) vi chiederà se vorrete partecipare anche al Simbolotto e a fronte di una risposta affermativa sceglierà per voi – purtroppo senza permettere nessun tipo di modifica – cinque simboli casuali che poi in serata dovrete confrontare con quelli estratti!