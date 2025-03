Siamo tornati ancora una volta ad attendere pazientemente l’estrazione di questa sera del Simbolotto che con i suoi cinque simbolini vincenti potrebbe portare nelle vostre fortunate tasche qualche interessantissimo bottino in attesa solamente di un fortunato vincitore, il tutto sempre abbinandosi al Lotto che di per sé potrebbe riservarvi un’altra fantastica sorpresa come abbiamo visto capitare in più e più occasioni nel corso degli ultimi anni di sorteggi: da tradizione l’appuntamento con i simboli del Simbolotto non si terrà prima delle ore 20:00, orario in cui inizierà il viaggio (sempre lungo, ma altrettanto ricco) nel Lotto in conclusione del quale verranno dedicati anche una manciata di secondi a questo sorteggio!

REGOLE E PREMI DEL SIMBOLOTTO IN VISTA DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

In attesa del Simbolotto, ci teniamo a ricordarvi che dallo scorso sabato ci siamo dovuti lasciare alle spalle la ruota di Cagliari per dedicare le nostre attenzioni a quella di Firenze che ancora oggi rappresenta il punto dal quale dovrete partire per giocare: il riferimento – ovviamente – è al Lotto sul quale dovranno confluire (e appunto, esattamente sulla ruota fiorentina) le vostre scommesse; sempre fermo restando che dovrete scegliere solamente i numeri lottiferi senza poter fare altrettanto anche con i simbolotti protagonisti di quest’altro gioco che vi verranno – come sempre – assegnati in modo del tutto automatico dal sistema dopo aver convalidato la scommessa!

E se da un lato giocare è semplicissimo e – di fatto – del tutto gratuito, dall’altro non mancano i ricchi premi perché a fronte di una vincita minima fissata ad 1 euro (oppure comunque al valore della vostra puntata nel Lotto), crescendo con il numero di simboli indovinati – fino ovviamente al massimo di cinque, come l’intera quantità degli estratti – arriverete fino alla soglia massima di 10mila euro, ancora da incrementare a seconda della vostra giocata fino ad un limite (purtroppo mai raggiunto dal 2019 a questa parte) fissato a 2 milioni di euro!