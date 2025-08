Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 5 agosto 2025. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi

È in arrivo questa sera una nuovissima serie di simboli vincenti che comporranno la 124esima combinazione vincente di questo anno del Simbolotto, giunto ormai abbondantemente oltre la sua prima metà e che ci riserverà ancora tantissime estrazioni e ancor più ricchi premi per una consistente parte dei giocatori che sceglieranno di tentare la fortuna proprio con questo concorso; oltre che – ovviamente – con il contestuale Lotto che da sempre lo accompagna!

Infatti, vi ricordiamo che Simbolotto e Lotto sono sempre inscindibilmente legati tra loro con il primo che richiederà a tutti voi di giocare obbligatoriamente al secondo per ottenere una chance di vincita, ma con la contestuale possibilità di provare a vincere non uno, ma bensì due, differenti premi; sempre – è bene precisarlo – senza garanzie, visto che in ogni caso non dovrà mancare la necessaria fortuna per riuscire a indovinare simboli o numeri.

DAL LOTTO NAZIONALE AL SIMBOLOTTO: COME SI PARTECIPA A QUESTA ESTRAZIONE DEL TUTTO GRATUITA

Sempre utile potrebbe anche essere ricordare a tutti voi che non conoscete il Simbolotto che potrete partecipare solo ed esclusivamente nel caso in cui la vostra giocata nel Lotto (dalla quale dovrete partire per arrivare ai simboli) la piazzaste sulla ruota Nazionale: non si tratta di un requisito fisso perché la ruota designata cambia ogni mese, ma almeno fino alla fine di agosto potrete stare tranquilli che non ci saranno variazioni; mentre dal 2 settembre passeremo ai lidi di Palermo per le nostre giocate.

D’altra parte, è anche sempre utilissimo e importantissimi ricordare che il Simbolotto ha la promessa (del tutto unica nel suo genere) di non chiedervi alcuna cifra per partecipare all’estrazione serale: farà, infatti, fede per questo concorso e per i suoi premi il valore della scommessa che avete scelto per il Lotto; mentre la “moneta” che dovrete pagare sarà quella dell’impossibilità di scegliervi i simboli che troverete – in modo del tutto automatico – sulla schedina lottifera.