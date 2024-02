Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 6 febbraio 2024: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO DI OGGI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024: CHE PREMI ASSEGNERÀ?

Nella giornata di oggi, martedì 6 febbraio 2024, torna il consueto appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il gioco a premi basato sui simboli che di settimana in settimana segue le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, associandosi al primo di questi tre giochi. L’appuntamento odierno, lo ricordiamo, è solamente il primo di quattro che si terranno nei prossimi giorni, precisamente di giovedì, venerdì e sabato.

In ognuna delle quattro estrazioni settimanali del Simbolotto il premio massimo in palio consisterà in ben 10mila euro! Per vincerli è necessario indovinare tutti e 5 i simboli fortunati che verranno annunciati in serata, mentre per i giocatori meno fortunati, che ne indovineranno solo una parte, ci sono in palio numerosi altri premi che vanno da un massimo di 50 euro (con quattro simboli), fino ad un minimo di 1 euro, come premio di consolazione indovinandone solo 2. Per giocare al Simbolotto, inoltre, non è richiesta alcuna spesa trattandosi di un gioco gratuito, mentre ai giocatori sarà richiesto solamente di piazzare una scommessa qualsiasi nel Lotto, scegliendo la ruota promozionale mensile, che per tutto febbraio è quella di Cagliari.

SIMBOLI RITARDATARI NEL SIMBOLOTTO

Insomma, giocare al Simbolotto è completamente gratuito, ma di contro i giocatori dovranno anche fare i conti con un piccolo malus. Infatti, piazzando la propria scommessa non si potranno scegliere autonomamente i 5 simboli fortunati, ma questi verranno assegnati in modo completamente casuale dal sistema, una volta recepita la scommessa nel Lotto promozionale, stampandoli sul fondo della schedina principale.

Nell’attesa di scoprire i simboli vincenti di oggi del Simbolotto, ricordando che l’estrazione si terrà in serata, non appena si concluderanno tutte e 11 le estrazioni delle ruote nazionali del Lotto, possiamo recuperare l’utile statistica sui simboli ritardatari, ovvero quelli che da più tempo non vengono sorteggiati. Partendo dal fatto che nell’ultima estrazione, ovvero quella di sabato, sono usciti la Pizza (24), il Baule (13), il Soldato (12), il Cerino (18) e la Prigione (44), si è riconfermata leader dei ritardatari del Simbolotto la Luna (6), con le sue 48 assenze. Seguono, poi, i Funghi (43), assenti da 38 giorni; le Nacchere (36), con 32 estrazioni mancate; i Fagioli (10), a quota 29 assenze e l’Italia (1), che non si è vista per 28 volte.

