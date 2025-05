La 20 sono passate, i numeri del Lotto sorteggiati ed annunciati (vi ricordiamo che potete trovarli e recuperarli tutti nell’apposito articolo a parte che abbiamo dedicato a quell’altro concorso, sul quale ci saranno anche i numeri vincenti del 10eLotto e del Superenalotto) ed anche il Simbolotto è pronto a fare la sua parte cercando di rendere leggermente più ricco qualcuno di particolarmente fortunato tra voi carissimi lettori!

A livello generale, vale la pena ricordare sempre che con 1 euro scommesso potreste averne vinti fino ad un massimo di 10mila – ovviamente indovinando tutti i simboli -, con altre tre categorie di vincita ad attendervi; mentre ora non resta che lasciarvi ai numeri e ai simboli vincenti di oggi del Simbolotto, eccoveli: Testa (34), Lupo (21), Vaso (7), Naso (16), Italia (1).

CI sarà questa sera una nuovissima estrazione del Simbolotto pronto ad accompagnare il suo fidatissimo Lotto per regalare a tutti voi carissimi giocatori la possibilità – decisamente ottima – di provare ad aggiudicarvi uno dei suoi bottini (per così dire) ‘aggiuntivi’: gli orari da fissarvi nel calendario mentale sono soprattutto due partendo dalle 19:30 che segneranno l’ultimissimo momento utile per piazzare le vostre scommesse – salvo poi dover attendere solamente fino al prossimo giovedì per giocare nuovamente -; ed arrivando fino alle ore 20:00 che saranno il momento in cui i simboli vincenti del Simbolotto verranno sorteggiati ed annunciati, naturalmente assieme a quelli collegati del Lotto che dovrete altrettanto controllare!

COS’È IL SIMBOLOTTO, COME FUNZIONA E TUTTE LE REGOLE: QUESTA SERA UNA NUOVA ESTRAZIONE

Dato che magari siete ancora in tempo per piazzare le vostre scommesse e sperare di essere riusciti ad aggiudicarvi un premio – o magari volete solo portarvi avanti per giovedì -, come spesso facciamo riteniamo sempre utile ricordarvi che il Simbolotto è un concorso particolare: infatti per giocare non dovrete cercare e compilare nessuna schedina specifica come normalmente fare per gli altri concorsi, ma dovrete rivolgervi a quella dedicata al Lotto compilandola con tutti i numeri e le sorti che desiderate; ma fermo restando che almeno parte della vostra scommessa dovrà essere necessariamente piazzata sulla ruota di Milano (o comunque quella in promozione a seconda del mese).

Fatto questo avrete in automatico giocato anche al Simbolotto – ci sarà una casellina da selezionare se giocate online, oppure del tutto automatizzato se giocate in ricevitoria -, con la vostra combinazione fortunata che vi sarà stata assegnata in modo del tutto casuale dal sistema senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto a quanto avete scelto di puntare sul Lotto, quindi anche solamente un euro; mentre resta ferma la regola lottifera che in caso di scommesse superiori all’euro, aumenterà anche il valore del premio che potreste essere riusciti ad aggiudicarvi!