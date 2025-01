In questo nuovissimo (ed in realtà primo) martedì dell’anno torna a farci compagnia il Simbolotto che ad un passo dall’Epifania – con il tanto detestato ritorno alla normalità lavorativa per moltissimi tra voi cari lettori – potrebbe finalmente assegnare il suo primo agognatissimo primo premio dell’anno: la prima cosa da fare (come sempre!) è piazzare la vostra scommessa fortunata cercando la ruota giusta del Lotto per partecipare al Simbolotto, attendendo poi pazientemente fino alle ore 20 per seguire l’intero lungo viaggio della Dea Bendata nelle 11 ruote nazionali lottifere e scoprire alla fine quali sono i cinque simbolini vincenti di oggi, sempre sottratti tra i primi 45 del tradizionale vocabolario della Smorfia Napoletana.

Ad oggi – come vi abbiamo anticipato già poche righe fa – non si è ancora visto uscire nessun premio particolarmente alto nel Simbolotto, ma comunque in palio restano sempre fermi i classici (ovviamente ricercatissimi!) 10mila euro che rappresentano uno dei bottini massimi possibili in questo concorso unico nel suo genere; sempre accompagnati – per chi sarà leggermente meno fortunato, ma comunque abbastanza di riuscire a mettere le mani almeno su qualcuno dei simbolotti che scopriremo assieme nelle prossime ore – dagli altri premi che oscillano tra i 50 e il singolo euro!

TUTTO QUELLO CHE C’È DAL SAPERE SUL SIMBOLOTTO: LE REGOLE E IL LEGAME CON IL LOTTO

I premi del Simbolotto – ne siamo certi – potrebbero far storcere il naso a molti tra voi, specialmente se prima d’ora non aveste mai partecipato a questo concorso, ma che diventano decisamente interessanti se all’equazione aggiungiamo il fatto che questo è l’unico tra i tanti giochi Sisal a non prevedere da parte vostra nessun tipo di scommessa economica: per giocare – infatti – sarà sufficiente puntare un solo euro nel Lotto (purché scegliate la ruota in promozione, che a gennaio è quella di Bari) per vedersi automaticamente convalidata la giocata anche per quest’altro sorteggio; garantendosi – insomma – l’opportunità unica di cercare di acciuffare due differenti premi decisamente interessanti e del tutto scollegati tra loro!