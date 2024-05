Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, martedì 7 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Quale miglior modo per iniziare la settimana se non con la consueta estrazione cel concorso del Simbolotto, che in questo martedì 7 maggio di oggi così come gli altri giorni in agenda si abbina al famosissimo Lotto? L’appuntamento come ogni volta è alle 20.30. È possibile giocare fino a poco prima, sfruttando la ruota di Milano, su cui si posa il contrassegno della “S” per questo mese. Soltanto emettendo una schedina su questa, si può prendere parte al gioco. È importante ricordarsene al momento giusto, pena la nullità della schedina da questo punto di vista.

La ruota di riferimento però non è l’unica informazione da tenere a mente per partecipare al simpatico concorso, che ha comunque delle regole piuttosto facili. Dopo la scelta, infatti, è sostanzialmente tutto automatico. In fondo al documento emanato online oppure in ricevitoria vengono stampati cinque simboli e numeri casuali. Essi rappresentano la nostra combinazione. Terminata l’estrazione del Lotto, non spegnete allora la tv perché subito a seguire c’è quella del Simbolotto. Attenzione perché se quanto estratto corrisponde a quanto c’è nella nostra schedina, ci siamo aggiudicati 10.000 euro.

Cosa rivelano le statistiche dei Simbolotti?

Il Simbolotto è un concorso che cela dietro ad ogni estrazione qualche interessante statistica. Anche se non è possibile scegliere il proprio simbolo e numero ad uno ad uno per ogni schedina, è divertente conoscere i 45 a disposizione. Si comincia dall’Italia, che inevitabilmente ha il numero 1, e si finisce con la Rondine, che rappresenta il 45. In mezzo tanti altri, come l’Anguria, significativo in vista dell’estate, che è il 31. Quali sono quelli che appaiono più frequentemente nel corso dei sorteggi e quali invece quelli che si fanno più attendere?

Il simbolo con il maggior numero di apparizioni è attualmente il Cerino, ovvero il numero 18, che è apparso ben 103 volte. Non consecutive, ma comunque in un arco di tempo non troppo elevato. Il simbolo del Simbolotto che invece manca all’appello da più tempo è quello delle Forbici, ovvero il numero 39. Sono ben 43 estrazioni consecutive che non si fa vedere. Chissà se le cose cambieranno oggi oppure no.











