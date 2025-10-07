Simbolotto, estrazione dopo il Lotto di martedì 7 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

È anche oggi – naturalmente martedì 7 ottobre 2025 – la ruota di Roma ad attendervi alla soglia del consueto concorso del Simbolotto, primo di una settimana che da questo momento a sabato (considerando, ovviamente, anche quello odierno!) vi permetterà per ben quattro diverse volte a mettere la mani sui suoi quattro interessanti premi: un’occasione – come sempre vi ricordiamo – del tutto gratuita che per l’ennesima volta si assocerà al Lotto!

Senza dilungarci troppo, infatti, vi ricordiamo che il Simbolotto è un piccolo concorso “extra” con il quale la Dea Bendata vi permette di provare a mettere le mani su un premio nel caso in cui siate tra gli affezionati giocatori del Lotto, senza – e questo è decisamente un aspetto tutt’altro che trascurabile – chiedervi nulla di più in cambio di quanto intendevate già giocare nel concorso basato sulle undici ruote!

L’ultima cosa a cui dovrete prestare attenzione nel momento in cui partecipare al Lotto, nel caso in cui vogliate essere tra i potenziali fortunati del Simbolotto, è quella di scegliere – come dicevamo in apertura – la giusta ruota mensile: per ora (e ottobre sarà ancora lungo, quindi non preoccupatevi troppo!) è quella di Roma, ma tra 24 giorni cambierà nuovamente.

COME FUZIONANO I SIMBOLI DEL SIMBOLOTTO: QUALI SONO I PIÙ SFORTUANTI?

Un’altra cosa che vi conviene tenere sempre a mente nel caso in cui vogliate partecipare al Simbolotto è che la vostra combinazione fortunata non sarà veramente (per certi versi) “vostra” visto che non potrete sceglierla: ad affidarvela, infatti, sarà direttamente la Dea Bendata che oltre a estrarre i vincenti questa sera, estrarrà anche casualmente delle cinquine per tutti i partecipati di questo – è il caso di dirlo: unico – concorso.

Tuttavia, nel frattempo possiamo anche anticiparvi che da ben 86 giorni tra i vincenti de Simbolotto non si vede il Soldato (associato al numero 12), assieme al Baule (lui associato al 14) che non si vede da ben 2 mese consecutivi esatti e al Natale (che ovviamente è il 25) che di giorni ne ha accumulati ben 54.