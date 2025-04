Potrebbe essere ancora una volta – forse – il Simbolotto a permettervi di chiudere in bellezza questa serata di martedì 8 aprile 2025 che ci ha già condotti attraverso tutti i classici giochi Sisal (partendo dal Lotto, facendo tappa nel 10eLotto, passando poi per il Superenalotto ed anche per l’Eurojackpot, senza perdersi per strada neppure il doppio Million Day) e che potrebbe essere l’occasione per una vincita del tutto gratuita e in alcuni casi anche decisamente interessante; ovviamente fermo restando che dal conto vostro dovrete – innanzitutto – aver piazzato la vostra scommessa nel Simbolotto e – secondariamente, ma ancor più importate – aver indovinato i simbolotti che verranno sorteggiati alle ore 20 in punto!

IL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA IL CONCORSO, TUTTE LE REGOLE E I PREMI IN PALIO

Se fosse necessario ripetervelo e ricordarvelo, il Simbolotto è un concorso aggiuntivo collegato al Lotto al quale si partecipa solo ed esclusivamente piazzando una scommessa nella ruota promozionale: quest’ultima cambia con il trascorrere dei mesi e ad aprile è rappresentata da quella di Genova; mentre a livello generale, le regole sono le stesse del concorso lottifero che prevedono la scelta di almeno due (e sempre massimo dieci) numeri da inserire nell’apposita schedina, con il pagamento della puntata che sarà a vostro completo piacere partendo da un minimo sempre fissato ad un euro e un massimo che arriva fino a duecento.

La puntata del Lotto sarà valida anche per il Simbolotto senza che dobbiate aggiungere alcuna maggiorazione, mentre da questa dipenderà anche l’eventuale vincita ottenibile con i simbolini: il minimo previsto (dunque relativo ad una puntata pari ad 1 euro) con tutta la cinquina indovinata è di 10mila euro, ma se foste talmente avventati da scommetterne addirittura 200 potreste – sempre ovviamente indovinando tutta la cinquina – aggiudicarvene la bellezza di 2 milioni; il tutto sempre accompagnato dalle altre categorie che oscillano (nel caso minimo) tra uno e cinquanta euro, sempre eventualmente da moltiplicare per la scommessa iniziale.