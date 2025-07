Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di martedì 8 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi

Ci accompagna ancora una volta all’uscita di questa giornata di martedì 8 luglio 2025 il Simbolotto, ultimo a fare la sua consueta apparizione nella sala estrattiva Belli di Roma dopo il lungo viaggio del Lotto che si chiuderà circa un’oretta dopo le 20:00 che segneranno anche questa sera l’inizio di tutti i vari (numerosissimi!) sorteggi che la Dea Bendata ha da offrirci: oltre alla coppia Lotto-Simbolotto, infatti, avremo modo di partecipare anche al Superenalotto, al 10eLotto, all’Eurojackpot e al Million Day, con decine e decine di potenziali premi!

Ovviamente per incassare i premi, il primissimo requisito – sia che parliamo del Simbolotto, che di qualsiasi altro gioco – è quello di indovinare i vari numeri e simboli che verranno annunciati in serata: in questo preciso caso saranno in totale cinque, dei quali ve ne basteranno anche solamente due (in modo del tutto indipendente dall’ordine di uscita e di scommessa) per aggiudicarvi un bottino identico alla vostra puntata; mentre se fossero tutti e cinque vincerete una cifra minima di 10mila euro, moltiplicata alla vostra scommessa!

IL SIMBOLOTTO DI OGGI: COME GIOCARE E TUTTE LE REGOLE DA RISPETTARE

Abbiamo parlato fino ad ora di scommesse, ma se ci riferiamo al Simbolotto è doverosa anche una piccola (ma importantissima) precisazione: questo, infatti, è l’unico concorso a essere del tutto gratuito, con la cifra da cui si faranno i calcoli per il premio che è quella che avrete scelto di puntare nel concorso del Lotto, unico fondamentale requisito per conquistarvi un ticket per partecipare a questo concorso basato sui simboli.

Infatti, se voleste provare a portarvi a casa quei (minimo) 10mila euro che abbiamo citato prima, dovrete solamente scegliere una vostra personalissima combinazione di almeno 2 e massimo 10 numeri che dovrete poi inserire nella schedina del Lotto: tra le ruote sarà fondamentale scegliere quella Nazionale e la buonissima notizia è che complessivamente con un solo euro potrete partecipare a tutti e due i concorsi!

