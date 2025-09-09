Estrazione Simbolotto dopo Lotto oggi, martedì 9 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio
Siamo tornati tra queste righe perché per noi – e ovviamente anche per voi, carissimi lettori – è arrivato il momento di scoprire se la fortuna ha deciso di colpire in questo martedì 9 settembre 2025, premiando qualcuno tra i giocatori del Simbolotto che grazie alla sua scommessa piazzata nel corso delle ultime ore potrebbe essere riuscito ad aggiudicarsi uno dei quattro premi in palio in questo simpaticissimo appuntamento!
Prima di procedere è importante ricordarvi che oltre a questo concorso, vi attende anche quello del Lotto che potrebbe avere in serbo qualche interessante sorpresina grazie ai suoi numeri fortunati che potete trovare nell’altro articolo che aggiorneremo a breve; mentre ora vi lasciamo ai numeri e ai simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: Caffè (42), Elica (33), Prigione (44), Naso (16), Nacchere (36).
CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI
Con il mese di settembre che inesorabilmente ci sta riportando tutti alla realtà dopo le vacanze estive, proseguono anche gli appuntamenti con il Simbolotto che – assieme a tutti i suoi vari colleghi – non ha mai smesso di accompagnarci durante questa calda (e forse troppo breve) estate che sembra essere ormai del tutto archiviata, associandosi e abbinandosi ogni volta al Lotto che – naturalmente – non si perderà neppure l’appuntamento di questa sera!
Come sempre facciamo tra queste righe, al Lotto – e anche agli altri due concorsi nati sulla scia del suo successo, ovvero il 10eLotto e il Superenalotto – abbiamo scelto di dedicare un altro articolo che potete facilmente recuperare tra queste stesse pagine e qui la nostra attenzione è dedicata interamente al simpatico e colorato Simbolotto: nell’attenderlo, la prima cosa che dobbiamo dirvi e sottolinearvi è che la sua estrazione si terrà poco prima delle ore 21 seguendo le undici estrazioni del Lotto che – a loro volta – si aprono alle 20 in punto; con i giochi che si chiuderanno, però, alle 19:30 senza possibilità d’appello!
LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: A SETTEMBRE LA PROTAGONISTA È LA RUOTA DEL LOTTO DI PALERMO
Ovviamente per giocare al Simbolotto nel corso di questa estate le regole non sono cambiate di una virgola, con tutti voi carissimi giocatori che dovrete – obbligatoriamente ed esclusivamente – rivolgervi al Lotto per piazzare la vostra scommessa: ciò che è cambiato dall’estate a questa parte, però, è la ruota su cui dovrete piazzare la vostra scommessa, passata ai lidi di Palermo per tutto il corso di questo nono mese dell’anno.
Resta, invece, fermo il fatto che il Simbolotto è l’unico tra i concorsi Sisal che ben conoscerete a essere completamente gratuito, con la puntata che avrete scelto per la vostra scommessa del Lotto che sarà sufficiente per coprire entrambi i giochi; mentre non cambiano neppure i potenziali premi, partendo da quei 10mila euro minimi che spettano a chi indovinerà l’intera cinquina e arrivando fino all’euro riservato a chi ne indovina solamente due; entrambi da incrementare in base al valore della vostra puntata lottifera!