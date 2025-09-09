Estrazione Simbolotto dopo Lotto oggi, martedì 9 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Siamo tornati tra queste righe perché per noi – e ovviamente anche per voi, carissimi lettori – è arrivato il momento di scoprire se la fortuna ha deciso di colpire in questo martedì 9 settembre 2025, premiando qualcuno tra i giocatori del Simbolotto che grazie alla sua scommessa piazzata nel corso delle ultime ore potrebbe essere riuscito ad aggiudicarsi uno dei quattro premi in palio in questo simpaticissimo appuntamento!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 9 Settembre 2025

Prima di procedere è importante ricordarvi che oltre a questo concorso, vi attende anche quello del Lotto che potrebbe avere in serbo qualche interessante sorpresina grazie ai suoi numeri fortunati che potete trovare nell’altro articolo che aggiorneremo a breve; mentre ora vi lasciamo ai numeri e ai simboli vincenti di oggi del Simbolotto, che sono: Caffè (42), Elica (33), Prigione (44), Naso (16), Nacchere (36).

Estrazione Lotto, Superenalotto, Eurojackpot, Simbolotto e 10eLotto/ Numeri vincenti di oggi 9 settembre 2025

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Con il mese di settembre che inesorabilmente ci sta riportando tutti alla realtà dopo le vacanze estive, proseguono anche gli appuntamenti con il Simbolotto che – assieme a tutti i suoi vari colleghi – non ha mai smesso di accompagnarci durante questa calda (e forse troppo breve) estate che sembra essere ormai del tutto archiviata, associandosi e abbinandosi ogni volta al Lotto che – naturalmente – non si perderà neppure l’appuntamento di questa sera!

Come sempre facciamo tra queste righe, al Lotto – e anche agli altri due concorsi nati sulla scia del suo successo, ovvero il 10eLotto e il Superenalotto – abbiamo scelto di dedicare un altro articolo che potete facilmente recuperare tra queste stesse pagine e qui la nostra attenzione è dedicata interamente al simpatico e colorato Simbolotto: nell’attenderlo, la prima cosa che dobbiamo dirvi e sottolinearvi è che la sua estrazione si terrà poco prima delle ore 21 seguendo le undici estrazioni del Lotto che – a loro volta – si aprono alle 20 in punto; con i giochi che si chiuderanno, però, alle 19:30 senza possibilità d’appello!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti di oggi, sabato 6 settembre 2025

LE REGOLE DEL SIMBOLOTTO: A SETTEMBRE LA PROTAGONISTA È LA RUOTA DEL LOTTO DI PALERMO

Ovviamente per giocare al Simbolotto nel corso di questa estate le regole non sono cambiate di una virgola, con tutti voi carissimi giocatori che dovrete – obbligatoriamente ed esclusivamente – rivolgervi al Lotto per piazzare la vostra scommessa: ciò che è cambiato dall’estate a questa parte, però, è la ruota su cui dovrete piazzare la vostra scommessa, passata ai lidi di Palermo per tutto il corso di questo nono mese dell’anno.

Resta, invece, fermo il fatto che il Simbolotto è l’unico tra i concorsi Sisal che ben conoscerete a essere completamente gratuito, con la puntata che avrete scelto per la vostra scommessa del Lotto che sarà sufficiente per coprire entrambi i giochi; mentre non cambiano neppure i potenziali premi, partendo da quei 10mila euro minimi che spettano a chi indovinerà l’intera cinquina e arrivando fino all’euro riservato a chi ne indovina solamente due; entrambi da incrementare in base al valore della vostra puntata lottifera!