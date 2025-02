Se avete numeri e simboli vincenti al Simbolotto, questo è il momento giusto per scoprirlo, perché l’estrazione c’è stata poco fa e ci ha regalato la combinazione fortunata relativa all’appuntamento odierno. Se non avete avuto modo di seguire l’estrazione in diretta, non abete nulla da temere, visto che c’è l’archivio delle estrazioni.

Ma non dimentichiamo neppure l’utilità dell’applicazione My Lotteries: in questo caso, dovete solo inquadrare la schedina con la fotocamera del vostro cellulare per scoprire in maniera immediata se la giocata è fortunata o meno. Prima di lasciarvi alla combinazione di simbolotti, ecco un elenco d quelli estratti più frequentemente: 33 elica, 13 rana, 18 cerino e 29 diamante, rispettivamente con 120, 117 e 116 frequenze, visto che gli ultimi due fanno coppia. Ora però state per scoprire se uno o più di questi compare nella nuova combinazione fortunata di oggi: Naso (16), Cerino (18), Prigione (44), Pizza (24), Soldato (12).

NUOVA RUOTA PROTAGONISTA CON IL SIMBOLOTTO

Se si apre un nuovo mese dell’anno per il Simbolotto vuol dire una cosa molto importante con l’estrazione alle porte: c’è una nuova ruota in promozione che è protagonista. Si tratta di quella di Cagliari, che prende il posto di quella di Bari che ci ha fatto compagnia per tutto il mese di gennaio. Un particolare di non poco conto, perché incide quando si effettua la giocata.

Infatti, quando vi presentate in ricevitoria per la schedina del Lotto, potete optare per la ruota legata a questo secondo gioco, così da ottenere in maniera del tutto automatica una nuova combinazione, in questo caso fatta anche di simboli, per partecipare a una nuova estrazione.

Non avrete numeri e simboli da scegliere, perché sarà il sistema ad assegnarvi la combinazione. No dovrete neppure aggiungere altri importi rispetto al Lotto, perché questo è anche un gioco gratuito. Quindi, le informazioni utili sono poche, ma preziose per poter tentare la fortuna e sperare di vincere in maniera inaspettata una bella vincita, questione su cui ci soffermeremo a breve.

DALLE VINCITE AGLI ASSENTI DEL SIMBOLOTTO

La struttura delle vincite del Simbolotto non è fissa, perché dipende dall’importo speso per la giocata al Lotto, ma d’altra parte possiamo indicarvi come vincita massima, in caso di schedina da un euro al Lotto, quella di 10 mila euro. Ammonta a 50 euro per chi indovina 4 delle 5 simbolotti della combinazione fortunata. Se sono 3, allora c’è da accontentarsi di 5 euro, mentre è solo un euro l’importo riservato a chi centra il 2. Ora però passiamo ad altri numeri, quelli dei ritardatari, che in questo caso si fanno notare perché vi sono anche dei simboli.

Al primo posto scopriamo 9 culla, che di assenze ne ha messe in fila 24, una in più di 4 maiale, al secondo posto, davanti al 44 prigione, che a sua volta segue con un ritardo di distacco. Se lasciamo il podio, troviamo 5 mano al quarto posto con 20 ritardi, uno in meno per 10 fagioli che chiude questa top cinque di grandi assenti del Simbolotto.