Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 1 luglio 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: GRANDI VINCITE NELL’ESTRAZIONE DI OGGI, 1 LUGLIO 2023?

Oggi, sabato 1 luglio 2023, tornerà l’ormai consueto appuntamento con la terza estrazione settimanale del Simbolotto, il gioco a premi associato al Lotto che, assieme a quest’altro, torna tre volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato. In palio, come ad ogni estrazione, ci sono fino a 10mila euro, che spetteranno a qualsiasi giocatore riesca ad indovinare tutti e 5 i simboli vincenti.

Per conoscere l’esito dell’estrazione del Simbolotto sarà, tuttavia, necessario attendere almeno fino a questa sera quando verrà fatto il sorteggio, dopo l’apprezzatissimo viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. Mentre attendiamo, dunque, ricordando che seguiremo con la massima cura tutte le estrazioni assieme a voi lettori, possiamo recuperare brevemente le regole di questo particolare gioco, che a differenza dei suoi simili si basa sui simboli e non sui numeri. Giocare al Simbolotto è completamente gratuito, e non richiede nessun tipo di abilità ai potenziali giocatori. Per piazzare la propria scommessa si deve solo aver cura di selezionare la ruota in promozione questo mese, che per tutto luglio sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDARI NEL SIMBOLOTTO

Ripetiamo, insomma, il fatto che il Simbolotto sia completamente gratuito, basandosi appunto sull’estrazione e sulla scommessa piazzata nel Lotto. Tuttavia, c’è anche un aspetto negativo, ovvero che ai giocatori non sarà data la libera scelta sui simboli su cui puntare, ma spetterà al sistema, una volta ricevuta una scommessa nella ruota Nazionale del Lotto, provvedere alla selezione casuale dei 5 simboli che costituiranno la scommessa.

Inoltre, il Simbolotto prevede tutta una serie di premi destinati ai giocatori un pochino meno fortunati che non riusciranno a mettere la mani su tutti e 5 i simboli estratti, accedendo al montepremi da 10 mila euro. Infatti, 50 euro spettano a chi indovina solamente 4 numeri, che scendono ulteriormente a 5 per chi ne indovina 3 ed, infine, ad 1 euro per tutti i giocatori che acciuffano 2 simboli. In attesa di conoscere l’esito dell’estrazione odierna del Simbolotto, recuperiamo anche rapidamente le statistiche sui simboli meno fortunati, ovvero quelli che non vengono estratti da tempo che sono: le Forbici (39) assenti da 38 estrazioni, il Natale (25) che non si vede da 33 estrazioni, la Rana (13) assente per 25 volte, la Risata (19) mancante per 21 volte e i Funghi (43) che non si vedono da 18 estrazioni.

