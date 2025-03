I numeri vincenti del Simbolotto sono usciti in accoppiata con i loro simboli e, quindi, è il momento di scoprire se questa cinquina fortunata può rivelarsi vincente anche per voi. La speranza vi ha accompagnati fino a questo momento, ora potreste ritrovarvi a vivere quella stessa gioia di un giocatore che a San Salvo, con una giocata fatta sulla ruota di Cagliari che era quella in promozione a febbraio, ha ottenuto una vincita di 10mila euro centrando tutta la cinquina.

Dal 21 febbraio passiamo al presente, all’estrazione di oggi che potrebbe regalarvi una bella sorpresa, non solo per quanto riguarda la categoria principale, quella chiaramente più ambita, visto che in ballo ci sono altre fasce di premi, come il 4 da 50 euro, il 3 da 5 euro e il 2 da un euro, tenendo però conto di una giocata al gioco principale, il Lotto, da un euro. Ora però parola ai numeri e simboli vincenti di oggi del Simbolotto: Luna (6), Ragazzo (15), Culla (9), Ombrello (28), Mela (2).

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO CON UNA NUOVA RUOTA IN PROMOZIONE

Un’esperienza più divertente e coinvolgente con il Simbolotto, abbinato al Lotto ma protagonista al punto tale da ritagliarsi un suo spazio durante l’estrazione del gioco principale. Oggi, sabato 1 marzo 2025, la caccia ai numeri e simboli vincenti ci regala una novità, perché abbiamo una nuova ruota in promozione che è protagonista: si tratta di quella di Firenze. Chi sta muovendo i primi passi tra i meandri di questa opzione di gioco deve sapere che è un’informazione fondamentale, senza la quale non potete partecipare a nessun concorso, non solo quello odierno.

La ruota in promozione, infatti, è quella su cui giocare al Lotto per ottenere gratuitamente una giocata al Simbolotto. Quindi, non avete simbolotti su cui puntare le vostre scelte, perché l’assegnazione è casuale e automatica da parte del sistema che stampa la schedina (o vi genera la giocata se la effettuate online). Attenzione, però, al calendario, perché le ruote variano mese dopo mese, infatti Firenze si prende la scena nel mese, appunto, di marzo.

COME FUNZIONA LA VERIFICA DEI SIMBOLOTTI

L’estrazione del Simbolotto si tiene in concomitanza con quella del Lotto, quindi non fatevi distrarre dal viaggio tra le ruote, anche perché i premi anche in questo caso cambiano in base alla quantità di numeri (e simboli) centrati, visto che sono previste molteplici fasce di vincita. Tra poco vi ritroverete a dover verificare il risultato della vostra giocata, noi dal canto nostro ci faremo trovare pronti con la cinquina di numeri e simboli vincenti sfornata dall’urna meccanica.

In ogni caso, potrete controllare anche l’archivio sui siti ufficiali o affidarvi all’applicazione My Lotteries, che offre un sistema molto comodo, che prevede di inquadrare con la fotocamera del proprio dispositivo lo scontrino in proprio possesso per scoprire rapidamente e in maniera inequivocabile se la giocata è fortunata o meno, e nel primo caso per quale categoria di vincita, visto che si può vincere non solo centrando tutti e 5 i simbolotti fortunati, ma anche fino a 2.