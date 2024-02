SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 10 Febbraio 2024

SIMBOLOTTO, SIMBOLI E NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Non c’è più da attendere per scoprire l’esito dell’estrazione del concorso del Simbolotto di oggi, sabato 10 febbraio 2024. Quale sarà la combinazione di simboli e numeri vincenti? E soprattutto; sarà fortunata? L’augurio è che il sorteggio sia vincente per qualche nostro lettore. Le dita sono incrociate con l’ambizione di ottenere i 10.000 euro che ci sono in palio, o quantomeno uno dei piccoli premi di consolazione che vanno a coloro che indovinano soltanto una parte della cinquina estratta a Roma. Per ottenere il massimo riconoscimento infatti ci vuole una gran fortuna, mentre è più semplice aggiudicarsi quelli secondari.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Sabato 10 Febbraio 2024

Andiamo allora subito a scoprire cosa ha decretato il sorteggio del Simbolotto di oggi, sabato 10 febbraio 2024: quali sono i numeri e i simboli vincenti? È importante precisare, per coloro che ancora non lo sapessero, che per capire se avete vinto è sufficiente comparare con attenzione i cinque simboli in fondo alla propria schedina del Lotto, giocata nella ruota di Cagliari, con quelli decretati dall’urna nel corso del sorteggio, che sono qui illustrati. Ecco l’esito dell’estrazione: l’Elica (33), l’Anguria (31), la Testa (34), il Vaso (7), la Risata (19).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 9 Febbraio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, L’ESTRAZIONE DI OGGI SABATO 10 FEBBRAIO 2024: I PREMI DEL WEEKEND

È arrivato un nuovo weekend e con esso il consueto appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto, il gioco che va di pari passo con il più celebre Lotto: l’appuntamento è per la serata di oggi, sabato 10 febbraio 2024. Ancora per un po’ di giorni dovremo interfacciarci con la ruota di Cagliari, quella abbinata al concorso. I giocatori più esperti sanno dunque che per partecipare devono emettere una schedina proprio su quest’ultima. È sufficiente un solo euro per sperare di vincerne 10.000. La spesa è minima. E non vanno dimenticati i premi minori, che permettono di consolarsi nel caso in cui quello principale sia sfumato.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 9 Febbraio 2024

Come funziona questo gioco? Per ogni schedina del Lotto sulla ruota di Cagliari durante questo mese, viene definita una combinazione casuale di cinque simboli tra quarantacinque disponibili. Non è possibile sceglierli. A Roma viene poi estratta con un sorteggio la cinquina vincente, che dovrà corrispondere alla propria per vincere il massimo premio. Se la corrispondenza è soltanto parziale, ci sono i premi minori. Le probabilità di vincere la massima posta in palio, secondo le comunicazioni ufficiali di Lottomatica, si aggirano intorno a 1 giocatore ogni 1.221.759. Incrociamo dunque le dita. Nell’attesa di scoprire l’estrazione di oggi del Simbolotto, intanto, andiamo a vedere le statistiche di questo simpatico gioco, anche perché sono cambiate molto rispetto alle precedenti volte. La classifica dei ritardatari vede adesso in testa Le Nacchere (36) con 20 assenze. I Fagioli (10) occupano invece il secondo posto, rincorrendo a quota 19. A chiudere il podio è L’Italia (1) con 18 forfait. Non ci sono invece grandi variazioni all’interno della classifica dei frequenti. In vetta c’è sempre Il Cerino (18) con 97 apparizioni, inseguito da Il Diamante (29), che è salito a 96 apparizioni. Infine Il Soldato (12) a quota 93. Il tutto in attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore!

© RIPRODUZIONE RISERVATA