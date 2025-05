Cari amici del Simbolotto, mentre il sole di maggio accarezza le serate allungate e i primi barbecue riempiono i giardini, ecco arrivare l’appuntamento che trasforma un sabato qualunque in una piccola avventura: poco dopo le 20 si è chiuso il viaggio delle palline sulla ruota di Milano – quella protagonista del mese – regalando ai giocatori la combinazione vincente di oggi.

Cinque simboli misteriosi – lasciamo a voi l’emozione di scoprirli – potrebbero aver acceso sorrisi improvvisi o suscitato sospiri di delusione ma una cosa è certa: ogni estrazione è un biglietto per sognare, anche solo per qualche minuto e quindi non ci resta che scoprire i numeri e i simboli vincenti di oggi: Funghi (43), Ombrello (28), Testa (34), Gatta (3), Festa (20).

Il Simbolotto – con la sua leggerezza da gioco abbinato al Lotto – è come un gelato in una giornata calda: non cambia la vita, ma la rende più dolce e in questo weekend primaverile – mentre pianificate gite o relax domestico – quei simboli potrebbero nascondere una sorpresa inaspettata, pronta a colorare la routine con un tocco di fortuna.

Il meccanismo è semplice quanto un gioco da spiaggia: basta puntare sulla ruota di Milano (obbligatoria per partecipare) con una qualsiasi giocata del Lotto – ambata, ambo, terno – e il sistema regala automaticamente una combinazione di cinque simboli, scelti casualmente tra i 45 disponibili, niente costi extra, niente strategie complicate solo la magia del caso che mescola Mele, Mani, Ombrelli e altri iconici elementi.

I premi? Crescono con il numero di simboli indovinati: da moltiplicatori x10 per due simboli corretti, fino a x10.000 per la cinquina perfetta: un euro puntato può diventare diecimila ma anche due simboli azzeccati regalano quel brivido che rende speciale l’attesa delle estrazioni.

Simbolotto sulla ruota di Milano: un gioco diventato tradizione

Milano non è solo la città della moda e degli affari: per tutto maggio è la ruota regina del Simbolotto, il ponte tra il Lotto classico e questa variante moderna che unisce numeri e icone subito dopo il consueto rito delle undici ruote nazionali, ecco accendersi i riflettori sull’estrazione dei sui cinque simboli con migliaia di scommettitori in fibrillazione con la bellezza del gioco che sta proprio nella sua doppia anima: da un lato la solidità del Lotto, con secoli di storia alle spalle e dall’altro la freschezza del Simbolotto che trasforma ogni schedina in una caccia al tesoro visiva.

E mentre controllate i vostri simboli – magari seduti in terrazza con un aperitivo in mano – ricordate che vincere non è l’unico obiettivo, il Simbolotto è soprattutto un pretesto per concedersi un attimo di spensieratezza, per immaginare “e se…” senza troppe pretese; con l’app My Lotteries, inoltre, la verifica è immediata e vi basterà inquadrare il codice dello scontrino e scoprire se quel Buffone o quell’Elica stampati siano i biglietti per un weekend indimenticabile ma che siate fortunati o meno, l’importante è giocare al Simbolotto con il sorriso, pronti a cogliere le occasioni dentro e fuori dal tabellone.