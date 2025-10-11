Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 11 ottobre 2025: numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Si avvicina la nuova estrazione del Simbolotto e gli appassionati stanno già incrociando le dita in attesa dei nuovi numeri e simboli vincenti, ma nel frattempo possiamo analizzare le statistiche per farci un’idea delle ultime tendenze che caratterizzando questo gioco associato al Lotto.

In cima alla classifica dei simboli più frequenti continuano a svettare Elica (33) e Vaso (7), entrambi con 141 uscite, seguiti a breve distanza dalla Rana (13) con 137 apparizioni. Poco più indietro i Topi (11), che si fermano a 134, mentre Cerino (18) e Uccello (35) condividono quota 131. Chiude il gruppo di testa la Gatta (3), apparsa 130 volte.

Al contrario, tra i simboli più ritardatari, spicca il Soldato (12) che manca ormai da 52 estrazioni, seguito dal Baule (14) assente da 38. La Pigna (38) si fa attendere da 26 turni, mentre Elmo (26) è fermo a 20. Completano la lista delle figure meno fortunate le Forbici (39) e la Testa (34), entrambe con 19 estrazioni di assenza.

DALLE STATISTICHE ALLE GIOCATE DEL SIMBOLOTTO

Per partecipare alla nuova estrazione non ci sono procedure complicate da seguire: quando state compilando la schedina del Lotto, selezionate la Ruota del mese, che è quella caratterizzata dal simbolo “S”, perché in questo modo il sistema assegna una cinquina del tutto casuale di simboli tra quelli disponibili (che sono 45), che viene stampata direttamente sullo scontrino di gioco.

Fatto ciò, va solo attesa l’estrazione del gioco principale per l’uscita dei simbolotti vincenti da confrontare con quelli della propria giocata, tenendo presente che bisogna azzeccarne almeno due per avere diritto a un premio, fino alla corrispondenza completa per mettere le mani su quello più ambito.

Tenendo conto di una puntata base da un euro (al Lotto), le vincite sono così distribuite: un euro per il 2, 5 euro per il 3, 50 euro per il 4 e 10mila euro per il 5. Potreste così ottenere una vincita senza aver speso nulla, visto che la partecipazione al Simbolotto è gratuita: si paga solo la giocata al Lotto.