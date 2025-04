RIECCO IL SIMBOLOTTO CON UNA NUOVA ESTRAZIONE

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda c’è pure l’estrazione del Simbolotto, che torna oggi, sabato 12 aprile 2025, con una nuova combinazione di numeri e simboli vincenti da indovinare. Uno dei segreti del successo di questo gioco è sicuramente la sua modalità di gioco, non a caso anche se è abbinato al Lotto, è riuscito a conquistare sempre più giocatori nel tempo. Infatti, per partecipare c’è una condizione primaria da rispettare: bisogna giocare al Lotto, optando però non per qualunque ruota o la preferita, ma per quella prevista dal calendario. Infatti, cambia mese dopo mese.

SUPERENALOTTO, LOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi, 11 Aprile 2025

Ad esempio, ad aprile ci fa compagnia quella di Genova. Ciò vuol dire che se effettuate la giocata al Lotto su altre ruote, non otterrete alcuna combinazione per partecipare al nuovo concorso del Simbolotto. Se invece optate per la ruota in promozione, non solo partecipate automaticamente all’estrazione, ma non ci sono neppure costi aggiuntivi da sostenere. Peraltro, non avrete neppure numeri e simboli da scegliere, visto che provvede il sistema con un’assegnazione casuale.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 11 Aprile 2025

DAL FUNZIONAMENTO ALLE STATISTICHE: SCOPRIAMO IL SIMBOLOTTO

Ogni numero è associato a un simbolo, nel complesso sono 45 quelli che caratterizzano questo gioco: tra questi ne vengono estratti 5, i cosiddetti simbolotti. A quel punto, dovrete verificare se li avete indovinati, tenendo presente che più ne centrate, maggiore è l’importo del premio ottenuto. L’ideale sarebbe centrare tutta la combinazione di cinque simbolotti, ma dovete comunque sapere che sono previsti dei premi minori, quindi prestate la massima attenzione quando avrete sott’occhio i cinque numeri e simboli vincenti di oggi.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 11 Aprile 2025

Prima di lasciarvi mischiamo un po’ le carte in tavola con le statistiche, aggiornandovi sulla situazione dei frequenti, così da poter capire poi se si ripresenteranno all’appuntamento con la fortuna. Al primo posto c’è 33 elica, visto che ha collezionato 129 estrazioni. Alle sue spalle c’è una coppia insolita, quella formata da 13 Rana e 7 Vaso, entrambi a quota 123. Sono due frequenze in più rispetto a quelle accumulate da 29 Diamante che completa il podio. Al quarto posto troviamo 18 Cerino con 120 frequenze, una in più rispetto all’altra coppia della classifica, cioè 35 Uccello e 11 Topi che sono al quinto posto, per ora.