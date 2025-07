Se c’è il Lotto, non può mancare allora il Simbolotto, che anche oggi – sabato 12 luglio 2025 – si prepara a ritagliarsi un ruolo di primo piano in questa serata di estrazioni con la sua cinquina di numeri e altrettanti simboli fortunati.

Quel che conta è avere le carte in regola per partecipare, letteralmente: ci riferiamo alla schedina di gioco, per la quale non dovete neppure sborsare delle somme, visto che si tratta di un gioco gratuito, abbinato appunto al Lotto.

Ma per giocare bisogna effettuare una giocata al Lotto sulla ruota in promozione con il Simbolotto, che nel caso di questo mese è quella Nazionale, così da ottenere una combinazione sulla schedina convalidata. Non dovrete fare scelte tra numeri e simboli, perché provvede il sistema a darvi la combinazione, sfornandola in maniera del tutto casuale e automatica.

Dunque, è davvero tutto affidato alla Dea bendata, per cui non vi resta che sperare che a suonare alla vostra porta stasera ci sia proprio lei, e non qualche ospite inatteso, ma comunque gradito.

ASSIDUI E ASSENTI: LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO

Diamo uno sguardo alle statistiche del Simbolotto, soffermandoci su due questioni in particolare, frequenza di uscita e simboli attualmente più attesi. Per quanto riguarda la prima categoria, al primo posto c’è Elica (33) con 137 estrazioni, ma a breve distanza seguono Vaso (7) con 132 concorsi e Rana (13) con 131 estrazioni.

La top five si completa con Topi (11) e Soldato (12) che hanno accumulato frequenze importanti, rispettivamente 128 e 126 estrazioni. Per quanto concerne invece i simboli con il maggior ritardo, quelli che non vengono estratti da più tempo, in cima alla classifica troviamo Mano (5), assente da 41 estrazioni di fila.

Al secondo posto c’è Lupo (21) con 31 turni di assenza, e Balestra (22) che manca all’appello da 16 estrazioni. Più distaccati Cerino (18) con 15 turni di ritardo, e infine Ombrello (28) e Cacio (30), entrambi fermi a 14, in coppia al quinto posto della graduatoria dei ritardatari.