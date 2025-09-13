Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi, sabato 13 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi in palio

Torna proprio oggi – sabato 13 settembre 2025 – il Simbolotto che con i suoi cinque simboli potrebbe permettervi di vincere un qualche ricchissimo premio, magari anche abbinato a un altro bottino che potrebbe spettarvi nel concorso del Lotto: come sempre, infatti, i due concorsi saranno abbinati tra loro e con la giusta dose di fortuna (che ovviamente dovrà essere piuttosto alta!) potreste riuscire ad aggiudicarvi due differenti premi, in alcuni casi – addirittura – milionari!

Visto che molti potrebbero non conoscere il Simbolotto, mentre aspettiamo che la sorte faccia il suo corso e ci porti alla scoperta dei simbolini fortunati di questa serata di sabato, vi ricordiamo che per giocare dovrete – appunto – passare dal Lotto: la partecipazione a questo concorso, infatti, sarà riservata solamente a chi piazzerà una scommessa sulla ruota – che varia di mese in mese, ma fino al 30 settembre non dovrete preoccuparvene – di Palermo.

I “SEGRETI” DEL SIMBOLOTTO: COME FUNZIONA LA COMBINAZIONE FORTUNATA E I COLLEGAMENTI CON LA SMORFIA NAPOLETANA

La partecipazione al Simbolotto, peraltro, è del tutto gratuita visto che vi basterà scegliere quanto giocare nel Lotto e quella stessa scommessa sarà sufficiente (anche se pari a un solo euro) a coprire entrambe le giocate; mentre il “costo” nascosto di questo concorso è rappresentato dal fatto che non potrete scegliervi i simboli che finiranno protagonisti della vostra giocata: saranno, infatti, scelti in modo del tutto casuale dal sistema e stampati sul fondo del ticket del Lotto, impossibili da modificare.

Sempre nell’attesa della Dea Bendata, vogliamo anche ricordarvi una piccola curiosità sul Simbolotto: i 45 simboli protagonisti di questo concorso, infatti, sono tutti rappresentativi dei primi 45 numeri del vocabolario tradizionale della Smorfia Napoletana con – per esempio – il numero 1 che si associa al simbolo Italia, il 3 a quello della Gatta, il 13 alla Rana e poi, ancora, il 17 alla Sfortuna, il 29 al Diamante e – infine, ovviamente tra i tanti – il 45 alla Rondine.