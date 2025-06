Chi ha giocato oggi al Simbolotto avrà già in tasca o sul tavolo quel famoso scontrino su cui, accanto ai numeri del Lotto, spuntano anche cinque simboli casuali che potrebbero sembrare solo disegni, ma per qualcuno stasera potrebbero valere più di quanto immagina: se il tuo biglietto ne azzecca due vinci qualcosa, se ne prende tre inizi a sorridere, con quattro il gruzzoletto aumenta e con tutti e cinque… beh, con cinque simboli centrati si arriva a 10.000 euro.

Il Simbolotto è così, semplice e diretto, nessuna strategia da architettare né sistemi complicati da studiare: si gioca sulla ruota promozionale del mese – Napoli in questo caso – e il sistema ti assegna automaticamente cinque simboli, ognuno legato a un numero tra 1 e 45, ispirati alla Smorfia e a quel mondo mezzo magico e mezzo popolare che parla di gatti, lune, ombrelli e scale, e se non sei sicuro dei tuoi simboli, basta aprire l’app My Lotteries, scansionare il codice dello scontrino e il gioco è fatto, letteralmente.

Simbolotto, leggerezza e fortuna tra simboli misteriosi e premi a sorpresa

Il Simbolotto è nato per rendere il Lotto un po’ più divertente, per aggiungere quel pizzico di imprevedibilità che piace anche a chi gioca solo ogni tanto, senza farci troppo caso, l’idea è semplice: partecipi automaticamente ogni volta che giochi al Lotto sulla ruota del mese, il sistema ti regala una combinazione di cinque simboli che, a fine serata, verranno confrontati con quelli ufficialmente estratti.

Se coincidono anche solo in parte, si vince, e questa cosa – va detto – funziona, perché in tanti controllano quel biglietto anche solo per la curiosità, un po’ come si fa con l’oroscopo: magari non ci credi davvero, ma un’occhiata la dai lo stesso.

I simboli, poi, sono un mix perfetto tra tradizione e fantasia: c’è il Maiale, la Mela, la Braghe, il Vaso, il Sole, e poi ancora la Scala, il Fagiolo, il Cuore… ognuno ha il suo fascino, e il bello è che non li scegli tu, ma ti vengono assegnati senza alcuna fatica e la vincita dipende da quanti simboli indovini – da due a cinque – e anche con una puntata minima puoi portarti a casa una cifra niente male.

Chi prende tutti e cinque, ad esempio, con un euro ne guadagna diecimila, tutto con il Simbolotto che non richiede abilità, né fortuna sfacciata, solo la voglia di lasciarsi sorprendere e in una serata come questa, dove l’unica cosa che si muove è la ventola del soffitto e il gelato si scioglie prima di finirlo, controllare i simboli del Simbolotto può diventare quasi una piccola avventura, un pretesto per sorridere, per incrociare le dita o semplicemente per distrarsi un attimo.

Il Simbolotto è quel tipo di gioco che migliora il sabato sera, che rende più interessante un foglio stampato, che magari porta fortuna, o almeno una storia da raccontare. Il consiglio? Dateci un’occhiata, perché nel mondo del Simbolotto nulla è prevedibile e ogni simbolo, anche quello più strano, potrebbe essere quello giusto.