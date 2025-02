UNA NUOVA CHANCE CON IL SIMBOLOTTO DOPO IL LOTTO

Per chi partecipa all’estrazione di oggi, sabato 15 febbraio 2025, del Simbolotto, la speranza è di riuscire a chiudere la settimana nello stesso modo in cui si è aperta, cioè con una vincita di 10mila euro. Infatti, un giocatore che ha convalidato la schedina a Palermo ha centrato la cinquina vincente e si è aggiudicato il premio del 5 di questo gioco abbinato al Lotto. Ora avete una nuova chance, a patto di avere tra le mani la giusta combinazione, quella che uscirà dall’urna meccanica che sta per attivarsi.

Infatti, il concorso si tiene nello stesso luogo di quello del Lotto, quasi nello stesso momento, visto che durante il viaggio tra le ruote vengono estratti anche questi numeri che di particolare hanno il fatto di essere associati a simboli. Quel che conta è aver preparato la giocata, del resto la procedura è molto semplice e non richiede grande impegno: basta effettuare la giocata al Lotto sulla ruota in promozione e fine della storia, perché sulla schedina verrà stampata la vostra cinquina da confrontare.

L’IMPORTANZA DELLA RUOTA IN PROMOZIONE

Se non avete ancora effettuato la giocata al Simbolotto e non ricordate qual è la ruota in promozione al Lotto per partecipare a questa estrazione, allora non avete nulla da temere: si tratta di quella di Cagliari per quanto riguarda il mese di febbraio. A tal proposito, vi ricordiamo di fare attenzione a questo particolare, perché mese dopo mese il calendario prevede nuove ruote, quindi rischiate di perdere l’occasione di tentare la fortuna con questo gioco se non effettuate la giocata sulla ruota protagonista.

In ogni caso, potrete sempre chiedere le informazioni necessarie al ricevitore, visto che sono tantissimi i punti vendita Sisal a cui potervi affidare, non solo chiaramente per il Simbolotto. Sulla schedina troverete stampata la giocata del Lotto e la cinquina del gioco a lui abbinato, quindi non disfatevi subito del biglietto di gioco nel caso in cui la prima estrazione non dovesse rivelarsi fortunata, perché c’è sempre una seconda occasione che potrebbe tornarvi utile.

