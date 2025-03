LA RUOTA FIORENTINA AL CENTRO DEL NUOVO CONCORSO DEL SIMBOLOTTO

Il Simbolotto torna alla carica oggi, sabato 15 marzo, e lo fa con altri cinque numeri vincenti associati ad altrettanti simboli. Nella serata è infatti in programma la nuova uscita della combinazione che può regalarvi delle belle sorprese, insieme a dei ricchi premi. Quello più ambito arriva con il 5: ciò vuol dire riuscire a centrare tutta la combinazione, così da poter ambire ad almeno 10mila euro. Questo prevede, infatti, lo schema esemplificativo che tiene conto di una giocata al Lotto da un euro, ma chiaramente le quote possono variare a seconda dell’importo giocato nel concorso principale.

Per quanto riguarda il Simbolotto, infatti, non ci sono costi da sostenere, visto che il gioco è gratuito. Inoltre, non c’è neppure una scelta di simbolotti da fare, perché vengono assegnati automaticamente dal sistema quando viene stampata la schedina del Lotto. C’è una condizione da rispettare: optare al gioco principale per la ruota legata a quello opzionale, che è Firenze per quanto riguarda il mese di marzo.

CHI SI FA ATTENDERE AL SIMBOLOTTO E I FREQUENTI

Sicuramente non vedete l’ora di scoprire quali sono i nuovi simbolotti, ma l’attesa di offre la possibilità di capire cos’è successo a livello di statistiche dopo l’estrazione di venerdì. Ad esempio, ci sono i più assenti, con 25 Natale e 34 Testa al vertice della graduatoria con 28 ritardi. Invece, al primo posto dei frequenti c’è 33 Elica a quota 126. Chi ambisce al primato sono 18 Cerino, 29 Diamante e 13 Rana, ma il primo per le assenze, che sono 23, mentre gli altri due sono tra i più frequenti, a quota 121.

Completiamo il podio con il 18 Cerino e 7 Vaso, rispettivamente a quota 21 assenze e 120 frequenze. La situazione potrebbe cambiare sensibilmente dopo la nuova estrazione, con le statistiche che si andranno aggiornando ulteriormente alla luce della nuova cinquina di numeri e simboli vincenti. Ma è un discorso che passerà in secondo piano, del resto al primo ci sono i premi che si possono ottenere.