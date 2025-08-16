Estrazione Simbolotto dopo il Lotto: di sabato 16 agosto 2025. I numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, regole e premi

Superato il momento clou dell’estate – ovviamente Ferragosto, la giornata di ieri -, mentre tutto torna pian piano alla normalità, questa sera potremo provare a mettere le mani su qualche interessantissimo bottino tra quelli in palio nel Simbolotto, sempre e comunque fedele amico del Lotto che lo accompagna in ogni suo viaggio giornaliero, settimanale e mensile, lungo tutto l’arco dell’anno, al fine di regalare a moltissimi tra voi giocatori qualche buon premio aggiuntivo!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 16 agosto 2025: numeri vincenti e Jackpot

Come lascia intuire il nome stesso del Simbolotto, invece dei classici e (per certi versi) “noiosi” numeri che siete abituati a trovare in ogni altro concorso simile, qui i protagonisti – oltre ai premi in palio – saranno una serie di 45 simpaticissimi e coloratissimi simboli: si tratta, a ben guardare, dei primi 45 simboli contenuti nel vocabolario della Smorfia Napoletana, ognuno di loro associato a un preciso significato che potete trovare facilmente sul sito ufficiale di questo divertente concorsino!

SUPERENALOTTO, LOTTO, SIMBOLOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Giovedì 14 Agosto 2025

REGOLE E ORARI DEL SIMBOLOTTO: COSA FARE PER PROVARE A VINCERE I PREMI IN PALIO

Ovviamente per giocare al Simbolotto dovrete rispettare i soliti orari che tornano per ogni altro concorso simile e – in particolare – quelli del Lotto: le scommesse verranno, infatti, accettate solo fino alle ore 19:30 e anche se l’inizio dei sorteggi è fissato per le ore 20:00, darà necessario attendere pazientemente almeno un’oretta perché i simboli vengano effettivamente estratti, dato che si piazzano esattamente tra la fine del viaggio lottifero nelle 11 tappe nazionali e l’annuncio della combinazione vincente del 10eLotto che vi attenderà immediatamente dopo!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 14 Agosto 2025

Visto che le regole le saprete quasi certamente tutti (in brevissimo: dovrete giocare una serie di numeri a vostro piacere sulla ruota Nazionale del Lotto e scegliendo la casella dedicata al Simbolotto riceverete gratuitamente anche una combinazione di cinque simboli), prima di lasciarvi alla vostra attesa per i simboli odierni, vi vogliamo solamente ricordare al volo che settimana prossima ci saranno ben cinque appuntamenti con le estrazioni di cui il primo già lunedì!