Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 16 settembre 2023: i simboli vincenti

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO, NUOVI PREMI SABATO 15 SETTEMBRE 2023

Quarto e ultimo appuntamento della settimana per il Simbolotto, protagonista di una nuova estrazione oggi, sabato 16 settembre 2023. Stiamo per scoprire, dunque, i numeri e simboli vincenti abbinati alle giocate sulla ruota di Palermo. Infatti, per partecipare ai concorsi va effettuata una giocata al Lotto sulla ruota in promozione, che varia mese dopo mese in base al calendario stilato. Sullo scontrino del Lotto compare una combinazione casuale di 5 simboli, e relativi numeri, tra i 45 disponibili. Il tutto in maniera automatica, perché la combinazione non viene scelta, oltre che gratuita, visto che l’importo riguarda solo la giocata al Lotto.

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 settembre 2023, i numeri vincenti

Dunque, poi non resta che attendere l’estrazione di numeri e simboli vincenti, al termine di quella delle 11 ruote del Lotto, sempre dalla sede estrazionale di Roma. Dovrete confrontare i simboli stampati sullo scontrino con quelli estratti per capire quanti ne avete indovinati, a prescindere dall’ordine. L’esito è indipendente dalla giocata base effettuata sul Lotto e le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 15 settembre 2023

NUMERI E SIMBOLI FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

Mentre attendiamo i numeri e simboli vincenti del Simbolotto, approfondiamo le statistiche, in particolare i simbolotti frequenti. Scopriamo allora la classifica in vista del nuovo appuntamento con la fortuna. Al primo posto c’è 29 Diamante, che ha una frequenza di 88 estrazioni. Invece, per 18 Cerino è di 87, quindi si piazza al secondo posto. Al terzo, sul gradino più basso del podio, c’è 3 Gatta, che ha accumulato 86 estrazioni. Fuori dal podio troviamo 12 Soldato, a quota 82. Una frequenza in più della coppia formata da 7 Vaso e 33 Elica, che sono entrambi a quota 71.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 15 settembre 2023

C’è un’altra coppia alle loro spalle: si tratta di 5 Mano e 11 Topi, con 79 frequenze. Una in più del tris costituito da 23 Amo, 13 Rana e 40 Quadro che sono a quota 78. Passiamo all’ottavo posto, con la coppia 36 Nacchere e 1 Italia con 77 frequenze. Al penultimo posto 32 Disco a quota 76. Quindi, a completare la top ten dei numeri e simboli frequenti del Simbolotto ci pensa 4 Maiale che è a quota 75 frequenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA