Amici giocatori, il sabato è arrivato e con lui il momento più atteso della settimana: l’estrazione del Simbolotto! Fuori splende il sole di maggio, l’aria profuma già di weekend, mentre la Dea Bendata ha appena svelato i simboli vincenti di oggi, sabato 17 maggio 2025 e – come da tradizione – l’estrazione è avvenuta subito dopo quella del Lotto.

Ora, l’attenzione è tutta per i nostri amatissimi simbolini ma ricordate: con 5 simboli indovinati si possono vincere fino a 10mila euro, ma anche con 2 si porta a casa un piccolo premio, giusto per brindare alla fortuna! Non ci resta quindi che scoprire se la fortuna ha deciso di premiarvi con l’estrazione vincente di questa sera del Simbolotto: Lupo (21), Maiale (4), Naso (16), Disco (32), Elmo (26).

Questo mese la ruota protagonista del Simbolotto è Milano, regina assoluta di maggio e se avete puntato sul capoluogo lombardo, allora siete già in gioco (e il bello è che non avete dovuto pagare un centesimo in più) infatti, ogni schedina del Lotto giocata su Milano diventa automaticamente un biglietto valido anche per il Simbolotto; doppia emozione, doppia possibilità di vincere e i numeri classici e i 5 simboli misteriosi stampati sulla ricevuta sono lì, pronti a cambiare la vostra serata. Mentre attendiamo di scoprire se la “Rondine” (n°45) o la “Pizza” (n°24) vi hanno portato fortuna, un ultimo promemoria: il Simbolotto vi aspetta sempre alle 20, subito dopo l’estrazione del Lotto!

Simbolotto: come funziona e perché vale la pena giocare tra regole semplici e premi a sorpresa

Il Simbolotto è quel tocco in più che trasforma ogni giocata sul Lotto in un’esperienza ancora più adrenalinica: le regole sono immediate, e per partecipare, basta puntare su Milano – la ruota del mese di maggio – con qualsiasi tipo di giocata, che sia ambata, estratto semplice, o una combinazione più complessa, e una volta stampata la ricevuta, troverete assegnati in automatico 5 simboli casuali, da un totale di 45 disponibili: è il vostro lasciapassare per la corsa alla fortuna!

L’estrazione del Simbolotto avviene alle ore 20:00 in punto e, da quel momento, il gioco entra nel vivo: si vince con almeno 2 simboli azzeccati, ma più ne centrate, più alto sarà il premio. Con 2 simboli – ad esempio – la vincita equivale a 1,08 volte la posta iniziale; se invece siete tra i fortunatissimi che ne azzeccano 5, il moltiplicatore sale a 5.434,78. Facciamo un esempio concreto: con una giocata da 2€, potreste portarvi a casa 10.869€ netti, con tasse già detratte!

Naturalmente, le probabilità del Simbolotto variano: indovinare 2 simboli è relativamente frequente (1 possibilità su 12); arrivare a 5, invece, è una vera impresa – parliamo di una su 1,2 milioni… come trovare un ago in un pagliaio – ma con molto più gusto; ogni simbolo ha un nome e un significato ispirato alla Smorfia napoletana: il 17 è la “Sfortuna”, il 20 è la “Festa”, il 24 è la “Pizza” e per questo mese, puntare sulla “Rondine” (n°45) potrebbe portare bene, come simbolo di rinascita e buone notizie, dopotutto.

Ricordate: il Simbolotto è gratuito, le vincite sono cumulabili con quelle del Lotto, e tutto si svolge in automatico, voi dovete solo controllare i simboli sulla vostra ricevuta e incrociare le dita e – se oggi non è andata come speravate – nessun problema: si riparte da capo, ed ogni serata potrebbe essere quella giusta!