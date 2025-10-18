Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 18 ottobre 2025: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi previsti

Il momento dell’estrazione del Simbolotto è finalmente arrivato e completa il poker di concorsi in ballo oggi: la combinazione di numeri e simboli ha preso forma poco fa, al termine del viaggio tra le ruote del Lotto, che qualcuno potrebbe aver seguito in diretta tramite la trasmissione ufficiale, sia sul sito del gioco, sia con l’applicazione My Lotteries. Se davvero questa serata dovesse rivelarsi fortunata per voi, allora sarebbe importante sapere che in caso di vincita, la riscossione del premio prevede le stesse modalità del gioco “principale”.

Potete ritirare la vincita in ricevitoria o online, entro due mesi dall’estrazione. I premi di importo più contenuto vengono pagato in ricevitoria o accreditati sul conto gioco, invece quelli alti richiedono l’accesso nella filiale Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi di Roma. Ora però vi lasciamo alla cinquina di oggi del Simbolotto: Braghe (8), Elmo (26), Ombrello (28), Balestra (22), Quadro (40).

IL SIMBOLOTTO IN ARRIVO CON UNA NUOVA CINQUINA

Siamo pronti a seguire in diretta la nuova estrazione del Simbolotto, raccogliendo i numeri e i simboli vincenti per permettere a tutti i giocatori di controllare subito le proprie schedine.

Come ogni settimana, l’appuntamento con il gioco abbinato al Lotto offre una nuova chance di vittoria agli appassionati, tramite un gioco gratuito e opzionale, selezionando durante la compilazione della schedina la Ruota del mese in promozione, che a ottobre è quella di Roma.

Così il sistema fornisce in maniera non solo casuale, ma anche automatica, una combinazione di 5 simboli (su 45), che viene riportata sullo scontrino di gioco. Al termine dell’estrazione delle Ruote del Lotto, il focus si sposta sul Simbolotto, durante la quale vengono annunciati i cinque simboli vincenti.

Se almeno due di questi coincidono con quelli riportati sul proprio scontrino, la schedina è vincente. Le combinazioni premiate crescono in valore con il numero di simboli indovinati: con una giocata da 1 euro, si vincono 1 euro con 2 simboli, 5 euro con 3, 50 euro con 4 e 10mila euro se si indovinano tutti e 5 i simboli.

DAI SIMBOLOTTI RITARDATARI AI FREQUENTI

Dopo l’estrazione di ieri, le statistiche del Simbolotto delineano un nuovo quadro, con cambi di posizione tra simboli ritardatari e più frequenti. In vetta alla classifica dei ritardatari si conferma il 12 Soldato, che non si fa vedere da ben 56 estrazioni, seguito dal 14 Baule, assente da 42 turni. Al terzo posto si collocano le Forbici (39) con 23 ritardi, mentre poco dietro troviamo la Luna (6), che manca da 21 concorsi. Chiude la top five l’Elica (33) con 17 assenze, simbolo curioso perché compare anche tra i più frequenti.

Passiamo al fronte opposto, dove l’Elica guida insieme al Vaso (7) la classifica dei più estratti, entrambi con 141 presenze complessive. Subito dietro la Rana (13), che segue a quota 138, mentre i Topi (11) si fermano a 135. A completare la cinquina dei più fortunati ci sono tre simboli a pari merito Cerino (18), Gatta (3) e Uccello (35) con 131 apparizioni, seguiti dal Diamante (29) a 130.