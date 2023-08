Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 19 agosto 2023: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI, SABATO 19 AGOSTO 2023 DOPO IL LOTTO.IN ARRIVO RICCHI PREMI?

Oggi, sabato 19 agosto 2023, si chiude ufficialmente questa settimana di estrazioni del Simbolotto, il gioco che si basa sui simboli associato al Lotto! Si tratta, come di consueto, del quarto appuntamento settimanale, che chiude il cerchio dopo tutte le altre estrazioni, che ricordiamo tenersi ogni martedì (anche se questa settimana si è tenuta mercoledì, data la presenza di Ferragosto), giovedì, venerdì e sabato.

Come sempre, il Simbolotto mette in palio la bellezza di 10mila euro, in attesa di qualsiasi giocatore riesca a mettere le mani si tutti e 5 i simboli vincenti che verranno estratti in serata, dopo la chiusura del viaggio nelle 11 ruote nazionali del Lotto. In palio, tuttavia, vi sono anche altri numerosi premi, in attesa dei giocatori che indovinando solamente una parte sei simboli vincenti, da un massimo di 50 euro, ad un minimo di 1. Chiunque desideri cimentarsi nel Simbolotto, inoltre, dovrà sapere che si tratta di un gioco completamente gratuito, che richiede esclusivamente di piazzare una scommessa nel Lotto, scegliendo la ruota in promozione mensilmente, che per tutto agosto sarà quella Nazionale.

I SIMBOLI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Insomma, il Simbolotto non richiede alcun tipo di investimento economico aggiuntivo oltre alla scommessa nel Lotto, ma di contro presenta anche un piccolo svantaggio per i giocatori. Infatti, la scelta della cinquina valida per la partecipazione all’estrazione non potrà essere fatta autonomamente, ma sarà il sistema ad assegnare cinque simboli casuali ai giocatori, stampandoli sul fondo della schedina principale del Lotto.

Nell’attesa di scoprire se questa sarà una serata fortunata per qualche giocatore del Simbolotto, dedichiamoci anche ai simboli ritardatari, ovvero quelli che da tempo non si vedono nelle estrazioni. Ricordando che ieri sono stati sorteggiati la Testa (34), la Gatta (3), il Caffè (42), la Festa (20), l’Italia (1), si riconferma primo tra i ritardatari il Naso (16), ora a quota 119 assenze. Lo seguono, poi, sempre la Balestra (22) e il Diamante (29), rispettivamente con 56 e 53 estrazioni mancate. Chiudono, infine, la classifica dei ritardatari del Simbolotto la Sfortuna (17), con 39 ritardi e un nuovo ingresso, ovvero la Risata (19), che non si è vista per 36 giorni.

