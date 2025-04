Amici giocatori, anche stasera l’attesa è finita: la Dea Bendata ha svelato i cinque simboli del Simbolotto di oggi – sabato 19 aprile 2025 – e siamo qui per raccontarvi ogni dettaglio! Dopo il consueto clou delle estrazioni serali del Lotto, alle 20:00 in punto, i tamburi hanno restituito una combinazione ricca di sorprese, ecco qual è stata quella vincente del Simbolotto: Elmo (26), Anguria (31), Forbici (39), Cacio (30), Cerino (18).

Chi tra voi ha scommesso su questi simboli potrebbe già avere in tasca un biglietto da 10mila euro, o molto di più, se avete osato alzare la posta! Ricordate: per vincere il premio massimo, serve azzeccare tutti e cinque i simboli nell’ordine esatto, ma anche chi ne indovina quattro, tre o due non resta a bocca asciutta.

Da due anni a questa parte, il Simbolotto si è affermato come un’opzione innovativa e gratuita legata al tradizionale Gioco del Lotto: questo concorso prevede l’estrazione mensile su una ruota specifica, selezionata in base a un calendario prestabilito: ad esempio, ad aprile 2025 è toccato alla ruota di Genova.

I partecipanti ricevono una combinazione casuale di cinque simboli tra i 45 disponibili, ispirati alla Smorfia napoletana: ogni simbolo rappresenta un elemento simbolico: il numero 2 corrisponde alla mela (amore, prosperità), il 5 alla mano (relazioni sociali), il 17 alla sfortuna (raffigurata da un uomo sotto una scala), il 33 all’elica (movimento, viaggi) e il 41 al buffone (timore di perdite).

La varietà dei temi rende il gioco un mix di tradizione e curiosità, ampliando l’esperienza oltre la semplice scelta numerica.

Simbolotto: come partecipare e vincere con la ruota del mese

Per accedere al Simbolotto, è necessario includere nella giocata del Lotto o Lotto Più la ruota contrassegnata dalla lettera “S” (attualmente Genova) ma attenzione: selezionando tutte le ruote, si perde l’accesso al concorso.

Il sistema assegna automaticamente una sequenza di cinque simboli, il cui esito non dipende dall’ordine di estrazione, gli appuntamenti settimanali seguono le estrazioni del Lotto.

I premi del Simbolotto – cumulabili con quelli del Lotto tradizionale – variano in base ai simboli indovinati e all’importo scommesso: una puntata minima di 1 euro può moltiplicarsi fino a 10.000 euro con il jackpot, mentre combinazioni parziali garantiscono ricompense minori.

Un dettaglio fondamentale: il risultato del Simbolotto è indipendente dalla giocata base sul Lotto, offrendo una doppia chance di vittoria senza vincoli e se il Simbolotto ha acceso la vostra curiosità, è bene ricordare che anche un pizzico di strategia può fare la differenza. Prima di tutto, studiate la simbologia in quanto conoscere il significato dei 45 simboli aiuta a scegliere con maggiore consapevolezza.

Secondo consiglio: giocate in modo regolare ma responsabile, senza eccedere nel budget, la fortuna – infatti – può bussare alla porta anche con una singola puntata e un altro trucco quello di è osservare le sequenze ricorrenti nelle ultime estrazioni del Simbolotto per annotare possibili “ritorni ciclici”.

Non dimenticate mai di verificare i simboli estratti attraverso i canali ufficiali e conservare la ricevuta della giocata: al Simbolotto, ogni piccolo dettaglio può determinare la vostra fortuna!