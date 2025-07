Estrazione Simbolotto dopo Lotto di sabato 19 luglio 2025: scopriamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

SIMBOLOTTO TORNA CON NUOVI SIMBOLI E NUMERI

Un’estate all’insegna della ruota Nazionale per il Simbolotto, visto che sarà protagonista non solo oggi, e per tutto il mese di luglio, ma anche ad agosto. Ma restiamo focalizzati sul presente, visto che oggi, sabato 19 luglio 2025, è in programma una nuova estrazione dopo il concorso del Lotto.

Sta per arrivare una cinquina di numeri e altrettanti simboli che può valere una vincita di almeno 10mila euro. Questo è, infatti, il montepremi in palio per il 5, ma per quelle giocate scaturite da schedine al Lotto per le quali si è speso un solo euro. Dunque, il consiglio che diamo a coloro che riusciranno a centrare tutta la combinazione di simbolotti è di verificare non solo la giocata, ma anche l’importo della propria vincita.

Attenzione, però, anche alle altre categorie di vincita, perché questo è un gioco che consente di ottenere un premio, seppur di importo minore, centrando anche solo due simbolotti o tre, quattro…

FREQUENTI E RITARDATARI: GLI “ALTRI” SIMBOLOTTI

Prima che le quote prendano forme, indugiamo sulle statistiche che possono stuzzicare la curiosità dei tanti giocatori che aspettano il momento della verità per il Simbolotto. La classifica delle frequenze mostra in cima l’Elica, che si conferma come il simbolo più ricorrente con le sue 137 apparizioni.

A seguire, con valori leggermente inferiori ma comunque significativi il Vaso e la Rana, rispettivamente a 132 e 131 frequenze. Lasciamo il podio, con i Topi a quota 129, mentre a completare la top five è una coppia, quella formata da Cerino e Soldato, che sono entrambi a 126 presenze.

Sul versante opposto i simbolotti con i ritardi più marcati, quelli che non si manifestano da più tempo: in questo caso al primo posto c’è la Mano, che registra un ritardo di ben 45 turni.

Al secondo posto c’è il Lupo, fermo da 35 turni, al terzo la Balestra, assente da 20 turni. Poco più indietro si collocano il Cacio, con 18 ritardi, e due simboli che condividono lo stesso intervallo di attesa: il Ragazzo e l’Uccello, entrambi fermi da 16 turni.