Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 2 agosto 2025: aspettiamo i numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi e tutte le regole

DAL SIMBOLOTTO UNA NUOVA CHANCE

Secondo appuntamento del mese anche per il Simbolotto, protagonista oggi, sabato 2 agosto 2025, con nuovi numeri e simboli fortunati da scoprire dopo il viaggio tra le ruote del gioco principale, quello del Lotto.

Dal 2019, anno in cui questo gioco di numeri e simboli ha fatto il suo debutto, la modalità di gioco non è cambiata, infatti c’è sempre e solo un modo per tentare la fortuna: giocare al Lotto optando per la ruota in promozione, che nel caso di agosto è ancora quella Nazionale (poi toccherà a quella di Palermo), così da ottenere una combinazione automatica, quindi da non scegliere, e gratuita, perché non va consegnata alcuna somma al ricevitore o al sito ufficiale per poter giocare.

Così vi ritrovate tra le mani una nuova occasione di vincita, diversa da quella del gioco principale, ma comunque interessante, visto che in ballo c’è una potenziale vincita di almeno 10mila euro, a patto che la Dea bendata decida di premiarvi.

I SIMBOLOTTI ASSENTI E I FREQUENTI

Nel Simbolotto, aggiornato all’ultima estrazione, quello con il maggiore ritardo è la Balestra (22), che manca all’appello da 28 estrazioni. Seguono la Luna (6), assente da 23 concorsi, e la Rondine (45) con 19 ritardi. Quasi tre simbolotti compongono il podio dei ritardatari di questo gioco, ma non fermiamoci.

Si fermano a 16 turni di assenza sia l’Anguria (31) che il Maiale (4), mentre Baule (14) ed Elica (33) risultano fermi da 14 estrazioni. Sul fronte opposto, la classifica dei simboli più frequenti vede al primo posto proprio l’Elica (33), protagonista indiscussa con 137 presenze, nonostante il suo recente ritardo.

A breve distanza troviamo il Vaso (7) e la Rana (13), entrambi a quota 133 uscite. Più staccati, ma comunque presenti con regolarità, ci sono i Topi (11) con 129 frequenze, seguiti dal Cerino (18) con 127, e infine tre simboli a pari merito con 126 uscite ciascuno: Uccello (35), Diamante (29) e Soldato (12). Un equilibrio curioso tra chi tarda ad arrivare e chi si fa notare spesso sulle schedine.

