SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 2 Marzo 2024

È arrivato il momento di scoprire i numeri e i simboli vincenti del concorso del Simbolotto per quel che riguarda l’estrazione di oggi, sabato 2 marzo 2024. Chissà che il primo weekend del mese non porti il sorriso a qualche nostro fortunato lettore. Il massimo premio in palio, come i giocatori più appassionati sapranno, è di 10.000 euro. Per aggiudicarselo è necessario indovinare la cinquina vincente nella sua completezza. La possibilità, secondo i dati di Lottomatica, è soltanto di un 1 ogni 1.221.759 schedine. Se ciò non dovesse accadere, ci si può consolare con i premi minori, che vanno da 2 euro a 50 euro.

È importante controllare manualmente con attenzione la giocata per evitare di buttarne via una che potrebbe regalare qualche soddisfazione. Non ci sono sistemi automatici, per cui occhi aperti. Andiamo adesso a scoprire cosa ha decretato il sorteggio del Simbolotto di oggi, sabato 2 marzo 2024, e nel dettaglio quali sono i numeri e i simboli vincenti di questo concorso. Ecco l’esito del sorteggio avvenuto a Roma: il Disco (32), il Maiale (4), i Fagioli (10), il Baule (14), il Naso (16).

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: COME FUNZIONA

Il weekend è arrivato e con esso la prima estrazione non infrasettimanale del Simbolotto, il concorso che va a braccetto con il più famoso Lotto: il sorteggio dei simboli e numeri vincenti è in programma nella serata di oggi, sabato 2 marzo 2024. È importante ricordare che è cambiata la ruota di riferimento. Gli occhi adesso sono puntati su quella di Firenze. Chi vuole partecipare, dunque, dovrà emettere una schedina proprio su questa, viceversa non si ritroverà in fondo ad essa i cinque simboli casuali. Se non siete sicuri di avere effettuato una giocata valida, allora, andate a controllare prima che sia troppo tardi.

Le regole del concorso prevedono infatti che emettendo una giocata del Lotto sulla ruota in questione, si possa automaticamente partecipare anche al Simbolotto. Il tutto con una spesa minima di un solo euro. Dopo averlo fatto, non resta che andare a scoprire quali sono i simboli e i numeri della propria schedina. Essi infatti vengono assegnati in modo casuale tra i quarantacinque disponibili. Scegli il tuo preferito e incrocia le dita per averlo. Chissà se la sorte sarà benevola.

LE STATISTICHE AGGIORNATE DEL SIMBOLOTTO

Prima di andare a scoprire l’esito dell’estrazione di Lotto e Simbolotto di oggi, sabato 2 marzo 2024, possiamo dare un’occhiata alle statistiche e alle curiosità di questo simpatico concorso che mette in palio ben 10.000 euro. Anche se i simboli e numeri non sono scelti dal giocatore, può essere interessante capirne le dinamiche. In particolare, i punti di riferimento sono due: la classifica dei frequenti e la classifica dei ritardatari.

La classifica dei frequenti è ormai stabile da diverse estrazioni. Essa ha in vetta al podio Il Cerino (18) con 99 presente. Non sta riuscendo nell’aggancio alle tre cifre, ma è capolista indiscusso. A inseguirlo c’è Il Diamante (29) a quota 96. Infine il trittico composto da La Gatta (3), L’Elica (33) e Il Soldato (12), tutti a 93 ripetizioni. La classifica dei ritardatari invece vede in testa al podio Il Ragazzo (15) con 25 assenze. Al secondo posto resta ben salda la coppia composta da L’Uccello (35) e La Culla (9), entrambi a quota 23. A chiudere è La Festa (20) con un ritardo di 22 estrazioni.

