Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 20 gennaio 2024: i simboli vincenti

SIMBOLOTTO, NUOVA ESTRAZIONE OGGI SABATO 20 GENNAIO 2024: WEEKEND DI PREMI

È arrivato il weekend e con esso l’imperdibile appuntamento con una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto, in programma oggi, sabato 20 gennaio 2024. I giocatori che aspettano di essere toccati dalla Dea bendata e dunque di vincere qualche somma importante per ingranare la marcia per questo anno ancora agli albori sono moltissimi. Questo semplice gioco d’altronde mette in palio la possibilità di conquistare dei premi consistenti con una spesa minima. Occhi dunque puntati sulla ruota di Bari, almeno per quanto riguarda le ultime settimane del mese.

Lotto/ Estrazione di oggi 10eLotto e Superenalotto 20 gennaio 2024: i numeri vincenti

Prima di scoprire i numeri e i simboli vincenti dell’estrazione odierna, andiamo allora a rinfrescare nella mente di chi ci sta leggendo le modalità di gioco, che sono piuttosto facili da capire. Per ogni schedina del Lotto emessa per la ruota in questione, infatti, viene casualmente assegnata una combinazione di 5 simboli, tra i 45 disponibili. Al termine della consueta estrazione delle undici ruote del Lotto, che avviene a Roma, saranno estratti anche i 5 simboli vincenti del Simbolotto da un meccanismo specifico. Se i simboli decretati dal sorteggio corrisponderanno a quelli della schedina del giocatore, il premio sarà di 10 mila euro. Nel caso in cui siano corrispondenti soltanto una parte di questi, invece, ci sono in palio dei piccoli premi di consolazione . Dopo avere scoperto l’esito del concorso, dunque, non resta che verificare accuratamente una eventuale vincita, confrontando i simboli stampati sullo scontrino della schedina con quelli corretti.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10elotto, oggi Venerdì 19 gennaio 2024

RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dell’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 20 gennaio 2024, possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche del concorso che va di pari passo con il più famoso Lotto. Anche se non possiamo scegliere i simboli nelle nostre schedine, sono comunque interessanti per comprendere come funziona. In particolare, soffermiamoci sui simboli ritardatari, dato che c’è una novità da evidenziare. In cima alla classifica infatti non si trova più L’Ombrello (28), che è stato estratto e dunque ha lasciato il primo posto in solitaria a La Prigione (44) con 38 assenze. Dietro non molla il Lupo (21) con 37 assenze. Ben distante, a chiudere il podio, c’è Il Naso (16) con 32 assenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 19 gennaio 2024

Nella classifica dei frequenti dopo l’ultima estrazione è rimasto invece tutto uguale a prima. In testa si è creato un nuovo equilibrio, con Il Cerino (18) che è ormai il capolista indiscusso. Questo simbolo ha allungato infatti di molto sugli altri, trovandosi ora a quota 96. Al secondo posto c’è Il Diamante (29), con 93 presenze, seguito dalla coppia composta da La Gatta (3) e Il Soldato (12), entrambi con 92 apparizioni. Tutto, ovviamente, nell’attesa di sapere ciò che accadrà con l’estrazione odierna del Simbolotto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA