Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di oggi, sabato 20 settembre 2025: scopriamo numeri e simboli vincenti del concorso, tutte le regole e i premi

È arrivato il momento di una nuova estrazione del Simbolotto, il gioco associato al Lotto che garantisce una modalità di partecipazione molto semplice, perché basta scegliere la Ruota del mese (che in questo caso è quella di Palermo) quando si effettua la propria giocata.

In questo modo, il sistema abbina in automatico una combinazione di cinque simbolotti, che vengono stampati sullo scontrino. Tutto ciò senza spendere alcun centesimo, perché le giocate sono sempre gratuite.

Al termine dell’estrazione dei numeri vincenti dalle ruote del Lotto, vengono svelati quelli del Simbolotto e scatta il momento del confronto. Per vincere non serve indovinarli tutti, anche se in tal caso si ottiene il premio più ambito, di almeno 10mila euro.

Comunque basta trovarne almeno due tra quelli stampati sul proprio biglietto, ottenendo ad esempio un euro per il 2, cinque euro per il 3, 50 euro con il 4. Ma va precisato che si tratta di uno schema esemplificativo, tenendo conto di una giocata al Lotto di un euro, dunque i premi potrebbero differire.

IL SIMBOLOTTO TRA RITARDI E FREQUENZE

Ora vi proponiamo un incrocio di simbolotti, tra ritardi e frequenze, che ci offre un quadro completo delle statistiche di questo gioco. Al primo posto, se si osservano i dati, emergono due figure molto diverse ma ugualmente significative: da una parte Soldato, che con un ritardo di ben 40 turni domina la classifica dei meno presenti, dall’altra Elica, che con una frequenza di 141 uscite svetta tra i più assidui.

In seconda posizione troviamo invece Amo, fermo a 31 di ritardo, e a contrapporsi c’è Vaso, con 139 occorrenze. La terza piazza è occupata da Baule, con 26 turni di attesa, mentre in termini di presenza è Rana a prendersi il terzo posto d’onore, forte delle sue 135 apparizioni.

Scendendo ancora, il quarto gradino spetta al simbolico Disco, che con 23 di ritardo pareggia curiosamente con Rondine, anch’essa ferma a 23. In termini di frequenza, il corrispettivo è Topi, con 133 presenze. Infine, al sesto posto, troviamo Natale, con 22 turni di ritardo, e dall’altra parte Cerino, con 130 uscite.