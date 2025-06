Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 21 giugno con la ruota di Napoli. In palio fino a 10mila euro per i 5 simboli vincenti

Adesso che conosciamo la combinazione vincente, vi ricordiamo che – come da regolamento – la ruota del mese di giugno del Simbolotto è Napoli, quindi per partecipare al concorso bisogna semplicemente fare una giocata al Lotto su questa ruota specifica; a quel punto, la partecipazione è automatica e gratuita, con una cinquina di simboli assegnata casualmente e stampata sulla schedina.

Come funziona il Simbolotto? Il gioco è in realtà molto semplice e anche piuttosto divertente: ogni schedina valida riceve cinque simboli tra i 45 disponibili, quelli della smorfia, che vengono poi confrontati con i cinque simboli estratti: indovinarli tutti equivale a incassare il premio più alto, ma si vince anche con 4, 3 o persino 2 simboli esatti. I premi del Simbolotto crescono con l’importo puntato sulla ruota del mese: con una schedina da 1 euro si può vincere fino a 10mila euro, ma con giocate più alte – 2, 5 o 10 euro – si può arrivare anche a premi più consistenti.

Insomma, anche se i simboli sono solo cinque, le possibilità non mancano, e come ogni sabato ci troviamo a vivere quel piccolo brivido pre-estrazione che ormai fa parte del rituale serale di tanti italiani.

Il Simbolotto chiude il trittico settimanale delle estrazioni e accompagna la chiusura di questo sabato di giugno in modo leggero, ma con la giusta dose di curiosità; chi ha già preso confidenza con questa formula sa bene che si tratta di un gioco accessorio, gratuito, pensato per chi ha già giocato al Lotto o al Lotto Più sulla ruota promozionale del mese, e per giugno, come detto, la ruota in questione è Napoli.

Una volta fatta la giocata, sulla schedina compare in automatico la combinazione personale di 5 simboli: se questi coincidono con quelli estratti poco dopo le 20, si può iniziare a sognare un premio interessante, magari proprio il massimo da 10mila euro. I simboli estratti ogni sera sono scelti tra i 45 disponibili, tutti ispirati alla smorfia napoletana – ed è anche per questo che il gioco ha un suo fascino un po’ folkloristico e divertente, oltre che una meccanica immediata – il Simbolotto non prevede costi aggiuntivi per chi partecipa: basta una giocata valida al Lotto sulla ruota del mese per ottenere il diritto alla combinazione casuale.

Da lì in poi, è solo questione di incrociare le dita e se siete tra quelli che ancora non hanno mai provato il Simbolotto, vi suggeriamo di farci un pensierino per la prossima estrazione: anche se non si portano a casa cifre enormi, restano premi che fanno piacere, e tutto sommato è anche un modo per dare un po’ più di pepe alla solita schedina.

L’estrazione del Simbolotto avviene puntualmente alle 20, e non serve fare nulla di particolare per partecipare, se non scegliere correttamente la ruota indicata; inoltre, vi consigliamo di controllare con attenzione la ricevuta di gioco e di confrontare bene i simboli estratti, e se stavolta non è toccato a voi, niente panico, ci si vede presto con la prossima estrazione!