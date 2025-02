Tra i tanti giochi abbinati al Lotto c’è il Simbolotto che ha conquistato gradualmente, ma anche inesorabilmente, coloro che ambiscono a un bel premio tentando la fortuna. Vi ritroveremo oggi pronti per la caccia ai numeri vincenti, anche se in questo caso in ballo ci sono anche simboli, del resto è la peculiarità di questo gioco, visto che viene estratta una cinquina in cui ogni numero è associato appunto a un simbolo.

Un altro fattore determinante per il successo di questo gioco che torna con una nuova estrazione oggi, sabato 22 febbraio 2025, è senza dubbio la gratuità, perché non bisogna spendere alcuna somma per ambire ai premi messi in palio.

Bisogna, però, rispettare una sola condizione: giocare al Lotto optando, per quanto riguarda la ruota, per quella in promozione secondo il calendario ad hoc del Simbolotto. In questo mese di febbraio che sta volgendo al termine è protagonista quella di Cagliari, poi lasceremo la Sardegna per spostarci in Toscana con quella di Firenze, ma restiamo sul presente.

COME SEGUIRE LA NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO

Ora che le idee sono più chiare per quanto riguarda come si gioca e partecipa a ogni estrazione del Simbolotto, possiamo passare a un’altra questione rilevante, peraltro connessa a quanto detto sopra. Ci riferiamo al momento clou, quello dell’estrazione, perché in molti non sanno ad esempio come funziona e cosa fare per seguirla. Noi ci faremo trovare come sempre pronti per raccogliere la cinquina vincente di numeri e simboli, ma ricordate che durante la messa in onda della trasmissione Lotta in Diretta viene fornita la cinquina fortunata.

Del resto, l’estrazione è contestuale, avviene proprio durante il viaggio tra le 11 ruote del gioco principale. Se non avete la possibilità di seguire il concorso in questo modo, potete affidarvi all’applicazione del Lotto, che si chiama My Lotteries, dove tra l’altro trovare l’archivio intero, oltre a tutte le informazioni utili. Gli strumenti messi a disposizione, dunque, sono tanti, a voi la scelta in base a impegni e necessità.