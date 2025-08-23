Simbolotto estrazione dopo il Lotto di sabato 23 agosto 2025: scopriamo numeri e i simboli vincenti del concorso di oggi, tutte le regole e i premi in palio

Non si fa in tempo a spegnere i riflettori dal Simbolotto, perché bisogna riaccenderli subito in vista della nuova estrazione di oggi, sabato 23 agosto 2025, con i numeri vincenti e i relativi simboli abbinati. Ma per poter tentare la fortuna, bisogna avere le idee chiare su come funziona questo gioco, anche se è gratuito, anzi forse proprio per questo motivo, visto che ci sono delle condizioni particolari da rispettare.

In primis, bisogna effettuare una giocata al Lotto optando per la ruota che è in promozione con il Simbolotto, che nella fattispecie è quella Nazionale: solo così il sistema assegna automaticamente una combinazione di 5 simbolotti tra i 45 disponibili. Viene generata in maniera automatica, quindi i simbolotti non vanno selezionati manualmente.

Ottenuta la cinquina, che viene stampata sulla schedina, bisogna solo aspettare il momento della verità, quello dell’estrazione: se i simboli stampati sulla ricevuta coincidono, anche solo in parte, con quelli estratti, si ottiene una vincita; più simboli indovinati significano premi maggiori.

GLI ASSIDUI E GLI ASSENTI DEL SIMBOLOTTO

Alla vigilia della nuova estrazione del Simbolotto, poniamo l’attenzione anche su due classifiche: quella dei numeri più frequenti e quella dei più ritardatari. Tra i simboli che appaiono con maggiore costanza troviamo in testa l’Elica (33) con 138 presenze, seguita dal Vaso (7) a 136 uscite e dalla Rana (13) con 133. Completano la top dei più frequenti i Topi (11) a 131, e a quota 127 un quartetto composto da Cerino (18), Gatta (3), Uccello (35) e Diamante (29).

Sul fronte opposto, quello dei ritardatari, la classifica vede in cima il Maiale (4) e l’Anguria (31) entrambi assenti da 28 estrazioni, seguiti da Fagioli (10) e Soldato (12) con 24 turni di assenza. Più in basso, ma comunque da monitorare, ci sono le Forbici (39) ferme da 20 estrazioni, il Cerino (18) da 18, e con 15 turni di ritardo la Rana (13), l’Amo (23) e il Quadro (40).