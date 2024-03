Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 23 marzo 2024: i simboli vincenti

DOPO LOTTO OGGI NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO: ECCO COME PARTECIPARE

La settimana pre Pasqua è ormai al calar del sole, ma prima di salutarla è il momento di una nuova estrazione del Simbolotto, il concorso abbinato al Lotto, che è in programma oggi, sabato 23 marzo 2024. In molti sperano di potersi fare un regalo in vista delle festività ormai imminenti. È sicuramente possibile col massimo premio messo in palio da questo gioco, che ammonta a ben 10.000 euro.

Come fare? Per partecipare al concorso è necessario giocare una schedina sulla ruota del Lotto di Firenze, quella collegata al Simbolotto per questo mese ormai giunto quasi alla fine. Dopo di ciò, al documento viene associata una cinquina di simboli casuale. Se questa corrisponde a quella sorteggiata dall’urna, è possibile festeggiare. Non è sicuramente semplice, dato il meccanismo, indovinare l’estrazione nella sua completezza. I più appassionati però non rinunceranno a provarci. Il costo minimo per prendere parte al gioco d’altronde è di un solo euro. Inoltre, in palio ci sono i premi minori, che vanno da 2 euro a 50 euro.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa della estrazione del Simbolotto in programma oggi, sabato 23 marzo 2024, possiamo andare a scoprire qualche statistica di questo simpatico gioco abbinato al Lotto, che ogni settimana cela non poche sorprese. In particolare, scopriamo come sono cambiate dopo l’ultima cinquina, che ha visto protagonisti questi simboli: 36 nacchere, 13 rana, 28 ombrello, 41 buffone, 44 prigione.

Iniziamo la rassegna parlando della classifica dei frequenti. Non è cambiato nulla rispetto alla scorsa estrazione. In testa appare il Cerino (18) con 101 apparizioni. Dietro ci sono ancora il Diamante (29) a quota 99 e l’Elica (33) a quota 98. La classifica dei ritardatari invece ha in vetta La Culla (9) con 36 assenze, inseguita da La Festa a quota 35. A chiudere il podio, più distante, è La Sfortuna (17), assente da 29 estrazioni. Chissà se ci saranno delle variazioni nelle statistiche del concorso con la cinquina di oggi.

