Anche oggi è arrivato quel momento della settimana tanto atteso da migliaia di appassionati: sono le 20:00 in punto di sabato 24 maggio 2025 e l’estrazione del Simbolotto è appena andata in scena insieme a quella del Lotto e chi ha puntato sulla ruota di Milano lo sa bene, stasera c’era in palio anche quel concorso extra, gratuito, che può regalare una piccola o grande gioia con cinque semplici simboli.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10eLOTTO, SIMBOLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Sabato 24 Maggio 2025

C’è chi segue la diretta in tempo reale, chi aggiorna compulsivamente l’app My Lotteries e chi invece aspetta comodamente l’elenco pubblicato qui, su questo articolo, per controllare tutto con calma e dita incrociate, e noi, come sempre, siamo qui per riportarti subito i simboli appena sorteggiati: eccoli, freschi di estrazione, con i numeri corrispondenti secondo la Smorfia moderna, pronti da confrontare col tuo scontrino. Non ci resta quindi che scoprire la combinazione vincente di oggi del Simbolotto: Rondine (45), Cacio (30), Topi (11), Luna (6).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 24 Maggio 2025

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Magari non sarà la cifra che cambia la vita, ma una bella soddisfazione sì, e diciamolo: quando capita di beccare la cinquina vincente del Simbolotto, l’umore svolta decisamente e ricorda che puoi vincere anche se la giocata al Lotto non ha portato nulla, il nostro gioco a premi vive di luce propria e non dipende dall’esito degli altri numeri.

Si parte da due simboli indovinati, che già ti valgono un piccolo premio: salendo a tre o quattro, il bottino cresce, e con tutti e cinque i simboli centrati si può arrivare fino a 10.000 euro, anche solo con una giocata da un euro, non male per un gioco gratuito, no?

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, LOTTO, SIMBOLOTTO E 10eLOTTO/ Numeri vincenti di oggi, Venerdì 23 Maggio 2025

Simbolotto: come funziona e quali premi puoi vincere

Se è la prima volta che senti parlare del Simbolotto o semplicemente vuoi capire meglio come funziona, ti spieghiamo tutto in modo chiaro: è una modalità di gioco gratuita collegata al Lotto, disponibile per chi gioca scegliendo la ruota del mese – a maggio, per esempio, si gioca con Milano – e non devi fare nulla di particolare, basta compilare la schedina come sempre, selezionando quella ruota, e il sistema ti assegnerà automaticamente cinque simboli – scelti tra i 45 disponibili, tutti ispirati alla Smorfia napoletana e moderna – che saranno stampati direttamente sul tuo scontrino.

Tra questi troviamo icone ormai familiari: la Mano, la Mela, la Gatta, il Maiale, il Vaso, l’Ombrellone – ognuno con il suo numero di riferimento – poi, alla fine dell’estrazione del Lotto, vengono sorteggiati anche i cinque simboli vincenti del Simbolotto e se almeno due coincidono con quelli sulla tua ricevuta, hai vinto, il tutto è semplice, diretto, senza costi aggiuntivi.

L’entità del premio dipende da quanti simboli indovini e dall’importo giocato – anche se la partecipazione al Simbolotto in sé resta gratuita – con due simboli si vince 1 euro, con tre se ne portano a casa 5, con quattro simboli si arriva a 50 euro, mentre con la cinquina completa il premio è di 10.000 euro netti; in più, le vincite del Simbolotto si sommano a quelle del Lotto, quindi puoi anche portarti a casa due premi in una sola serata.

La verifica è semplice: puoi guardare l’estrazione in diretta, usare l’app My Lotteries, visitare il sito ufficiale del Gioco del Lotto oppure controllare direttamente presso la ricevitoria. E se vinci? I premi più piccoli si riscuotono facilmente in contanti, quelli più importanti, invece, prevedono il passaggio in banca (Intesa Sanpaolo) o presso l’Ufficio Premi IGT di Roma; nessuna complicazione, solo una possibilità in più di trasformare la tua giocata in una soddisfazione.