Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 25 maggio 2024: simboli e numeri vincenti

Tra gli appuntamenti del weekend non può mancare l’estrazione del Simbolotto, che torna oggi, sabato 25 maggio 2024, con nuovi numeri e simboli vincenti che possono valere fino a 10mila euro. L’assalto alla dea bendata sta per cominciare, così scoprirete – dopo il concorso del Lotto e il consueto viaggio tra le sue ruote – se la serata sarà davvero fortunata, in base all’esito delle vostre giocate. Per chi non ha ancora effettuato la propria giocata ricordiamo che ancora per gli ultimi giorni di questo mese, la ruota in promozione è quella di Milano, ma in generale potete riconoscerla facilmente poiché segnalata sulle schedine bianche con la lettera “S”.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, Venerdì 24 Maggio 2024

Il regolamento del concorso prevede che sia necessario proprio spuntare questa casella per partecipare, con un meccanismo autodeterminato: una volta emessa una schedina del Lotto in questa ruota, infatti, verrà stampata una combinazione di cinque simboli in coda al documento. È quella su cui dovremo puntare. La speranza è che essa corrisponda a quella vincente: nel fortunato caso in cui ciò dovesse accadere, avremo ottenuto il massimo premio. Se invece la corrispondenza dovesse essere limitata solo ad alcune figure, ci sono dei riconoscimenti di consolazione: si tratta di pochi euro, da 2 a 5, ma comunque meglio di niente.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 24 Maggio 2024

LE CURIOSITÀ LEGATE AL GIOCO DEL SIMBOLOTTO

Non mancano le curiosità legate al gioco del Simbolotto e siamo qui proprio per scoprirlo: gli appassionati sono tanti e non mancano di leggerle quotidianamente per capire cosa c’è di nuovo. In particolare, possiamo far riferimento alle statistiche, sempre attuali e aggiornate. Certamente non possono essere usate come spunto per la giocata, dato che l’assegnazione della combinazione è del tutto casuale, ma scoprirle può fare comprendere qualcosa in più relativamente al meccanismo del simpatico concorso. Il Simbolotto tra i 45 disponibili che si è ripetuto più frequentemente è sicuramente il Cerino (18). È apparso in ben 104 estrazioni di recente. Anche il Diamante (29) però non scherza, dato che ne ha soltanto una in meno. A non vedersi da tempo, al contrario, è la Pigna (38), che manca da ben 45 estrazioni consecutive. Chissà se apparirà in quella di oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA