SIMBOLOTTO, LOTTO I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 25 novembre 2023

SIMBOLOTTO: L’ESITO DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Non c’è più da attendere per scoprire l’esito dell’ultima estrazione di questa settimana per quel che concerne il Simbolotto: i simboli e numeri vincenti di oggi, sabato 25 novembre 2023, sono stati estratti proprio in questo momento. In tantissimi li stavano aspettando e non vedono l’ora quindi di sapere se hanno vinto o meno, anche perché il prossimo weekend cambierà la ruota fortunata. Il concorso è infatti abbinato al Lotto e per questo mese in particolare a quella di Torino. Esso dà la possibilità di portarsi a casa cifre considerevoli con una spesa sostanzialmente nulla. Prima di andare ai simboli estratti, sveliamo quali sono allora i premi. Chi indovina tutta la combinazione si aggiudica 10 mila euro. Per coloro che riescono a centrare 4 numeri ci sono invece in palio 50 euro. Infine, premi di consolazione di 5 euro per coloro che realizzano il 3 e di 1 euro per coloro che riescono a trovarne 2 dei 5.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 25 novembre 2023

Non resta allora che andare a vedere tutti i simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi e controllare una eventuale vincita. Come? Le modalità sono molto semplici. È sufficiente comparare con attenzione il contenuto della vostra schedina con quello decretato dall’urna a Roma. Ecco quindi l’esito del sorteggio: il Natale (25), la Pigna (38), la Sfortuna (17), la Rana (13), il Cacio (30).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 24 novembre 2023

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

SIMBOLOTTO, NUOVA ESTRAZIONE OGGI SABATO 25 NOVEMBRE 2023: PREMI IN ARRIVO

La settimana sta per concludersi ed insieme al weekend è arrivato anche il momento dell’ultimo appuntamento con l’estrazione del Simbolotto, il concorso che va di pari passo con il Lotto, in programma oggi, sabato 25 novembre 2023. Per coloro che lo avessero dimenticato, la ruota abbinata al gioco, per questo mese che sta per terminare, è quella di Torino. La speranza è che i nostri lettori possano conquistare dei premi interessanti. Prima di scoprire i numeri e i simboli vincenti, andiamo allora a rinfrescare nella mente di chi ci sta leggendo le modalità di gioco, che sono piuttosto semplici. Per ogni schedina del Lotto emessa per la ruota in promozione, infatti, viene casualmente assegnata una combinazione di 5 simboli, tra i 45 disponibili.

Lotto e Superenalotto i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Giovedì 23 Novembre 2023

Alla fine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, che avviene come di consueto a Roma, saranno estratti anche i 5 simboli vincenti del Simbolotto da un meccanismo specifico. Se i simboli vincenti corrisponderanno a quelli della schedina del giocatore, il premio sarà di 10 mila euro. Nel caso in cui siano corrispondenti soltanto una parte di questi, invece, ci sono in palio dei premi di consolazione (pari a 50 euro, 5 euro e 1 euro). Dopo avere scoperto l’esito del concorso, dunque, non resta che verificare accuratamente una eventuale vincita, confrontando i simboli stampati sullo scontrino della schedina con quelli decretati dall’urna.

RITARDATARI E FREQUENTI DEL SIMBOLOTTO

In attesa dell’esito dell’estrazione del Simbolotto di oggi, sabato 25 novembre, possiamo andare a controllare quelle che sono le statistiche del concorso connesso al più famoso Lotto. In particolare, soffermiamoci sui simboli ritardatari. Non è cambiato nulla rispetto alla scorsa volta. In vetta al podio ormai indiscussi ci sono I Fagioli (10) che hanno raggiunto quota 40 assenze. Al secondo posto c’è il Disco (32) con 30 assenze, seguito da L’Amo (23) con 28 assenze.

Ci sono invece dei cambiamenti nella classifica dei frequenti dopo l’ultima estrazione di ieri. In testa si è rotto l’equilibrio, con il sorpasso de Il Cerino (18) su Il Diamante (29), ora rispettivamente a quota 93 e 92. A rincorrerli ci sono sempre La Gatta (3), che resta a 90 apparizioni, e Il Soldato (12), più indietro con 88 apparizioni. Tutto, ovviamente, nell’attesa di sapere ciò che accadrà con l’estrazione odierna del Simbolotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA